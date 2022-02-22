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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/dnr-1774277289.html
ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией
ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией - РИА Новости, 22.02.2022
ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией
Народные советы Донецкой и Луганской народных республик приняли законы о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией, передает... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:20
2022-02-22T12:26
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Народные советы Донецкой и Луганской народных республик приняли законы о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией, передает корреспондент РИА Новости.На чрезвычайном пленарном заседания парламента в Донецке все 87 присутствующих депутатов проголосовали за принятие соответствующего решения. Народный совет ЛНР также одобрил ратификацию единогласно — в ее поддержку высказались 47 присутствующих депутатов.Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия
11:20 22.02.2022 (обновлено: 12:26 22.02.2022)
 
ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией

Народные советы ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРатификация договора о дружбе с РФ парламентом ДНР
Ратификация договора о дружбе с РФ парламентом ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Народные советы Донецкой и Луганской народных республик приняли законы о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
На чрезвычайном пленарном заседания парламента в Донецке все 87 присутствующих депутатов проголосовали за принятие соответствующего решения. Народный совет ЛНР также одобрил ратификацию единогласно — в ее поддержку высказались 47 присутствующих депутатов.
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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