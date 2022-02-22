https://ria.ru/20220222/dnr-1774277289.html

ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией

ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией - РИА Новости, 22.02.2022

ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией

Народные советы Донецкой и Луганской народных республик приняли законы о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией, передает... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:20

2022-02-22T11:20

2022-02-22T12:26

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ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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владимир путин

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Народные советы Донецкой и Луганской народных республик приняли законы о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией, передает корреспондент РИА Новости.На чрезвычайном пленарном заседания парламента в Донецке все 87 присутствующих депутатов проголосовали за принятие соответствующего решения. Народный совет ЛНР также одобрил ратификацию единогласно — в ее поддержку высказались 47 присутствующих депутатов.Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия