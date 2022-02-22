https://ria.ru/20220222/dnr-1774262492.html

Донецкие ополченцы рассказали о средствах противостояния беспилотникам

Донецкие ополченцы рассказали о средствах противостояния беспилотникам - РИА Новости, 22.02.2022

Донецкие ополченцы рассказали о средствах противостояния беспилотникам

У Донецкой народной республики (ДНР) есть средства ПВО для противостояния украинским беспилотникам турецкого производства, но хотелось бы получить на вооружение РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:36

2022-02-22T10:36

2022-02-22T10:36

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. У Донецкой народной республики (ДНР) есть средства ПВО для противостояния украинским беспилотникам турецкого производства, но хотелось бы получить на вооружение более современные системы, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр Семенов."Те средства ПВО, которые есть, в принципе позволяют противодействовать "Байрактарам". Те, что есть на сегодняшний день в республиках. Безусловно, хотелось бы лучше. И с этим вопросом и обращались к РФ", - сообщил Семенов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика