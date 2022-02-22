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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Донецкие ополченцы рассказали о средствах противостояния беспилотникам
Донецкие ополченцы рассказали о средствах противостояния беспилотникам - РИА Новости, 22.02.2022
Донецкие ополченцы рассказали о средствах противостояния беспилотникам
У Донецкой народной республики (ДНР) есть средства ПВО для противостояния украинским беспилотникам турецкого производства, но хотелось бы получить на вооружение РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:36
2022-02-22T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. У Донецкой народной республики (ДНР) есть средства ПВО для противостояния украинским беспилотникам турецкого производства, но хотелось бы получить на вооружение более современные системы, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр Семенов."Те средства ПВО, которые есть, в принципе позволяют противодействовать "Байрактарам". Те, что есть на сегодняшний день в республиках. Безусловно, хотелось бы лучше. И с этим вопросом и обращались к РФ", - сообщил Семенов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
10:36 22.02.2022
 
Донецкие ополченцы рассказали о средствах противостояния беспилотникам

Замкомандира батальона донецких ополченцев: у ДНР есть ПВО против "Байрактаров"

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБойцы ополчения Донбасса
Бойцы ополчения Донбасса - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бойцы ополчения Донбасса
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. У Донецкой народной республики (ДНР) есть средства ПВО для противостояния украинским беспилотникам турецкого производства, но хотелось бы получить на вооружение более современные системы, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр Семенов.
"Те средства ПВО, которые есть, в принципе позволяют противодействовать "Байрактарам". Те, что есть на сегодняшний день в республиках. Безусловно, хотелось бы лучше. И с этим вопросом и обращались к РФ", - сообщил Семенов.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
09:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Парламент ДНР обсудит ратификацию договора о дружбе с Россией
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
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