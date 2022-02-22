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Донецкие ополченцы рассказали о средствах противостояния беспилотникам
Донецкие ополченцы рассказали о средствах противостояния беспилотникам - РИА Новости, 22.02.2022
Донецкие ополченцы рассказали о средствах противостояния беспилотникам
У Донецкой народной республики (ДНР) есть средства ПВО для противостояния украинским беспилотникам турецкого производства, но хотелось бы получить на вооружение РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:36
2022-02-22T10:36
2022-02-22T10:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. У Донецкой народной республики (ДНР) есть средства ПВО для противостояния украинским беспилотникам турецкого производства, но хотелось бы получить на вооружение более современные системы, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр Семенов."Те средства ПВО, которые есть, в принципе позволяют противодействовать "Байрактарам". Те, что есть на сегодняшний день в республиках. Безусловно, хотелось бы лучше. И с этим вопросом и обращались к РФ", - сообщил Семенов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
Донецкие ополченцы рассказали о средствах противостояния беспилотникам
Замкомандира батальона донецких ополченцев: у ДНР есть ПВО против "Байрактаров"