https://ria.ru/20220222/dnr-1774245440.html

Украинские силовики 55 раз нарушили режим тишины за сутки, заявили в ДНР

Украинские силовики 55 раз нарушили режим тишины за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Украинские силовики 55 раз нарушили режим тишины за сутки, заявили в ДНР

Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР 667 единиц боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:07

2022-02-22T09:07

2022-02-22T09:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

донецкая народная республика

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владимир зеленский

денис пушилин

старомихайловка

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР 667 единиц боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Общее количество примененных ВФУ боеприпасов (за сутки - ред) – 667 единиц", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Добавляется, что за истекшие сутки представительство сообщало о 55 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ.В частности, на горловском направлении один раз использовались гаубицы 122 мм (15 снарядов), четыре раза - минометы 120 мм (44 мины), два раза - минометы 82 мм (13 мин), два раза - АГС(29 гранат), один раз - стрелковое оружие. На донецком направлении один раз применяли танк (пять снарядов), три раза - гаубицы 122 мм (28 снарядов), 14 раз - минометы 120 мм (180 мин), шесть раз - минометы 82 мм (77 мин), один раз - СПГ (3 гранаты), один раз - АГС (24 гранаты). На мариупольском направлении три раза использовали гаубицы 122 мм (34 снаряда), девять раз - минометы 120 мм (110 мин), два раза - ПТРК, шесть раз - СПГ (37 гранат), четыре раза - РПГ (10 гранат), четыре раза - АГС (71 граната), два раза - стрелковое оружие.Также в ведомстве подтвердили, что в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка погиб мужчина."Обстрелы ВФУ совершены в направлении населенных пунктов Горловка (пос. шахты "6/7"), Петровское, Старомихайловка, Васильевка, Безыменное, Новоласпа, Октябрь, Луганское, г. Донецк, Сигнальное, Красноармейское, Коминтерново, Сосновское, Докучаевск, Заиченко, Верхнеторецкое, Куликово, Озеряновка, Спартак, Веселое, Минеральное, Жабуньки, Водяное, Железная Балка, Доломитное, Александровка, Веденское, Лозовое, Таврическое, Старомарьевка, Григоровка", - добавляется в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774247577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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