https://ria.ru/20220222/dnr-1774201313.html
При обстреле Донецка украинскими силовиками пострадала женщина
При обстреле Донецка украинскими силовиками пострадала женщина - РИА Новости, 22.02.2022
При обстреле Донецка украинскими силовиками пострадала женщина
Женщина пострадала в результате обстрела Донецка украинскими силовиками, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:12
2022-02-22T00:12
2022-02-22T00:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
кировский район
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Донецка украинскими силовиками, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ зафиксировано попадание боеприпаса по адресу: г. Донецк, Кировский район, ул. Ивана Сусанина, д.22, кв.3. Обломками привалило женщину", - говорится в заявлении представительства.Представительство добавляет, что по адресу обстрела выехала бригада МЧС для проверки информации о повреждении газовой трубы.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/plen-1774122206.html
донецкая народная республика
кировский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, кировский район, луганская народная республика
При обстреле Донецка украинскими силовиками пострадала женщина
При обстреле Донецка украинскими силовиками пострадала женщина
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Донецка украинскими силовиками, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ зафиксировано попадание боеприпаса по адресу: г. Донецк, Кировский район, ул. Ивана Сусанина, д.22, кв.3. Обломками привалило женщину", - говорится в заявлении представительства.
Представительство добавляет, что по адресу обстрела выехала бригада МЧС для проверки информации о повреждении газовой трубы.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.