https://ria.ru/20220222/dnr-1774201313.html

При обстреле Донецка украинскими силовиками пострадала женщина

При обстреле Донецка украинскими силовиками пострадала женщина - РИА Новости, 22.02.2022

При обстреле Донецка украинскими силовиками пострадала женщина

Женщина пострадала в результате обстрела Донецка украинскими силовиками, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:12

2022-02-22T00:12

2022-02-22T00:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

кировский район

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела Донецка украинскими силовиками, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ зафиксировано попадание боеприпаса по адресу: г. Донецк, Кировский район, ул. Ивана Сусанина, д.22, кв.3. Обломками привалило женщину", - говорится в заявлении представительства.Представительство добавляет, что по адресу обстрела выехала бригада МЧС для проверки информации о повреждении газовой трубы.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/plen-1774122206.html

донецкая народная республика

кировский район

луганская народная республика

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, донецкая народная республика, кировский район, луганская народная республика