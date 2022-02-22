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https://ria.ru/20220222/dipotnosheniya-1774460688.html
Зеленский не обсуждал разрыв дипотношений с Россией, заявил депутат Рады
Зеленский не обсуждал разрыв дипотношений с Россией, заявил депутат Рады - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский не обсуждал разрыв дипотношений с Россией, заявил депутат Рады
Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал разрыв дипломатических отношений с РФ на встрече с лидерами фракций во вторник, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T21:51
2022-02-22T22:00
в мире
юрий бойко
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал разрыв дипломатических отношений с РФ на встрече с лидерами фракций во вторник, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко."Нет, он не обсуждался", - сказал Бойко, отвечая на вопрос журналистов после встречи, не обсуждался ли разрыв дипотношений с РФ. Видео опубликовал Telegram-канал "Политика страны".Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал введение военного положения с лидерами фракций на встрече во вторник, однако обсуждалось введение режима чрезвычайного положения, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко."Этот вопрос не обсуждался. Обсуждалась ситуация чрезвычайного положения в некоторых областях, но не военного", - заявил депутат по итогам встречи журналистам, видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Расторжение дипломатических отношений происходит на основании статьи 106 конституции Украины и статьи 7 закона Украины "О дипломатической службе", согласно которым МИД обращается к президенту Украины с соответствующим предложением. Президент принимает решение и подписывает указ.Разрыв дипломатических отношений может иметь политические и юридические последствия. К политическим относится прекращение каких-либо прямых постоянных контактов между государствами.В то же время это не препятствует осуществлению контактов между их представителями в рамках международных организаций, проведению двусторонних встреч на территории третьего государства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Ольга Филиппова
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в мире, юрий бойко, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, владимир зеленский
21:51 22.02.2022 (обновлено: 22:00 22.02.2022)
 
Зеленский не обсуждал разрыв дипотношений с Россией, заявил депутат Рады

Депутат Рады Бойко: Зеленский не обсуждал разрыв дипотношений с Россией с лидерами фракций

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал разрыв дипломатических отношений с РФ на встрече с лидерами фракций во вторник, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко.
"Нет, он не обсуждался", - сказал Бойко, отвечая на вопрос журналистов после встречи, не обсуждался ли разрыв дипотношений с РФ. Видео опубликовал Telegram-канал "Политика страны".
Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал введение военного положения с лидерами фракций на встрече во вторник, однако обсуждалось введение режима чрезвычайного положения, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко.
"Этот вопрос не обсуждался. Обсуждалась ситуация чрезвычайного положения в некоторых областях, но не военного", - заявил депутат по итогам встречи журналистам, видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".
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Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Расторжение дипломатических отношений происходит на основании статьи 106 конституции Украины и статьи 7 закона Украины "О дипломатической службе", согласно которым МИД обращается к президенту Украины с соответствующим предложением. Президент принимает решение и подписывает указ.
Разрыв дипломатических отношений может иметь политические и юридические последствия. К политическим относится прекращение каких-либо прямых постоянных контактов между государствами.
В то же время это не препятствует осуществлению контактов между их представителями в рамках международных организаций, проведению двусторонних встреч на территории третьего государства.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреЮрий БойкоРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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