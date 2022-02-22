21:51 22.02.2022 (обновлено: 22:00 22.02.2022)
Зеленский не обсуждал разрыв дипотношений с Россией, заявил депутат Рады
Депутат Рады Бойко: Зеленский не обсуждал разрыв дипотношений с Россией с лидерами фракций
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал разрыв дипломатических отношений с РФ на встрече с лидерами фракций во вторник, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко.
"Нет, он не обсуждался", - сказал Бойко, отвечая на вопрос журналистов после встречи, не обсуждался ли разрыв дипотношений с РФ. Видео опубликовал Telegram-канал "Политика страны".
Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал введение военного положения с лидерами фракций на встрече во вторник, однако обсуждалось введение режима чрезвычайного положения, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко.
"Этот вопрос не обсуждался. Обсуждалась ситуация чрезвычайного положения в некоторых областях, но не военного", - заявил депутат по итогам встречи журналистам, видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".
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Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Расторжение дипломатических отношений происходит на основании статьи 106 конституции Украины и статьи 7 закона Украины "О дипломатической службе", согласно которым МИД обращается к президенту Украины с соответствующим предложением. Президент принимает решение и подписывает указ.
Разрыв дипломатических отношений может иметь политические и юридические последствия. К политическим относится прекращение каких-либо прямых постоянных контактов между государствами.
В то же время это не препятствует осуществлению контактов между их представителями в рамках международных организаций, проведению двусторонних встреч на территории третьего государства.
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Опубликовано: Ольга Филиппова