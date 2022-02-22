https://ria.ru/20220222/dipotnosheniya-1774460688.html

Зеленский не обсуждал разрыв дипотношений с Россией, заявил депутат Рады

Зеленский не обсуждал разрыв дипотношений с Россией, заявил депутат Рады - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский не обсуждал разрыв дипотношений с Россией, заявил депутат Рады

Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал разрыв дипломатических отношений с РФ на встрече с лидерами фракций во вторник, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T21:51

2022-02-22T21:51

2022-02-22T22:00

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оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал разрыв дипломатических отношений с РФ на встрече с лидерами фракций во вторник, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко."Нет, он не обсуждался", - сказал Бойко, отвечая на вопрос журналистов после встречи, не обсуждался ли разрыв дипотношений с РФ. Видео опубликовал Telegram-канал "Политика страны".Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал введение военного положения с лидерами фракций на встрече во вторник, однако обсуждалось введение режима чрезвычайного положения, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко."Этот вопрос не обсуждался. Обсуждалась ситуация чрезвычайного положения в некоторых областях, но не военного", - заявил депутат по итогам встречи журналистам, видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Расторжение дипломатических отношений происходит на основании статьи 106 конституции Украины и статьи 7 закона Украины "О дипломатической службе", согласно которым МИД обращается к президенту Украины с соответствующим предложением. Президент принимает решение и подписывает указ.Разрыв дипломатических отношений может иметь политические и юридические последствия. К политическим относится прекращение каких-либо прямых постоянных контактов между государствами.В то же время это не препятствует осуществлению контактов между их представителями в рамках международных организаций, проведению двусторонних встреч на территории третьего государства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220222/vooruzhenie-1774460076.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, юрий бойко, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, владимир зеленский