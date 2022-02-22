https://ria.ru/20220222/diplomaty-1774380336.html

СМИ: дипломаты США, эвакуированные в Польшу, возвращаются во Львов

СМИ: дипломаты США, эвакуированные в Польшу, возвращаются во Львов - РИА Новости, 22.02.2022

СМИ: дипломаты США, эвакуированные в Польшу, возвращаются во Львов

Американские дипломаты, которых вывезли с Украины в Польшу, начали возвращаться во Львов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:09

2022-02-22T16:09

2022-02-22T16:11

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американские дипломаты, которых вывезли с Украины в Польшу, начали возвращаться во Львов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена распорядилась из соображений безопасности вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины в Польшу. Госсекретарь США Энтони Блинкен позднее заявил, что находящиеся во Львове сотрудники госдепартамента проведут ночь в Польше и будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы на Украине и оказания экстренных консульских услуг.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, польша, львов, украина, энтони блинкен, джо байден