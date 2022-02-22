https://ria.ru/20220222/dialog-1774329164.html

Москва готова к диалогу с Киевом, заявили в МИД

Москва готова к диалогу с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Москва готова к диалогу с Киевом, заявили в МИД

Москва готова к диалогу с Киевом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:45

2022-02-22T13:45

2022-02-22T13:56

ситуация в днр и лнр

андрей руденко

россия

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва готова к диалогу с Киевом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы всегда готовы к диалогу", - сказал Руденко журналистам.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774333729.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, андрей руденко, россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)