https://ria.ru/20220222/dialog-1774329164.html
Москва готова к диалогу с Киевом, заявили в МИД
Москва готова к диалогу с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Москва готова к диалогу с Киевом, заявили в МИД
Москва готова к диалогу с Киевом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:45
2022-02-22T13:45
2022-02-22T13:56
ситуация в днр и лнр
андрей руденко
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва готова к диалогу с Киевом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы всегда готовы к диалогу", - сказал Руденко журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, андрей руденко, россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:45 22.02.2022 (обновлено: 13:56 22.02.2022)
Москва готова к диалогу с Киевом, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко: Москва готова к диалогу с Киевом