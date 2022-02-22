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Москва готова к диалогу с Киевом, заявили в МИД
Москва готова к диалогу с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Москва готова к диалогу с Киевом, заявили в МИД
Москва готова к диалогу с Киевом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:45
2022-02-22T13:56
ситуация в днр и лнр
андрей руденко
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва готова к диалогу с Киевом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы всегда готовы к диалогу", - сказал Руденко журналистам.
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ситуация в днр и лнр, андрей руденко, россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:45 22.02.2022 (обновлено: 13:56 22.02.2022)
 
Москва готова к диалогу с Киевом, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко: Москва готова к диалогу с Киевом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва готова к диалогу с Киевом, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы всегда готовы к диалогу", - сказал Руденко журналистам.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Порошенко призвал ввести военное положение в Донбассе
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей РуденкоРоссияУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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