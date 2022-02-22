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Канцлер Австрии призвал оставаться в диалоге с Россией

Канцлер Австрии призвал оставаться в диалоге с Россией - РИА Новости, 22.02.2022

Канцлер Австрии призвал оставаться в диалоге с Россией

Политика мира и безопасности может функционировать в Европе только вместе с Российской Федерацией, а не против, необходимо оставаться в диалог, заявил в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:25

2022-02-22T13:25

2022-02-22T14:28

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир зеленский

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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Политика мира и безопасности может функционировать в Европе только вместе с Российской Федерацией, а не против, необходимо оставаться в диалог, заявил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер."Я думаю, ясно, что политика мира и безопасности может функционировать в Европе только вместе с Российской Федерацией, а не против. Но во время конфликтов всегда нужна дистанция, чтобы оценить ситуацию, послушать, какие обеспокоенности есть, с одной стороны, и необходимость - с другой", - заявил Нехаммер на пресс-конференции по итогам заседания кризисного кабинета.По его словам, текущую ситуацию осложняет то, что Россия "вооруженно создает факты", что всегда является трудной исходной ситуацией для переговоров."Иными словами, есть не только спекуляции, но и фактические действия. Все это нужно оценивать вместе, и позиция Австрии в этом вопросе ясна, и одновременно с этим, как я уже сказал, несмотря на это, необходимо искать диалог", - добавил он.Ранее в МИД РФ заявили, что Москва настроена на диалог с европейскими партнёрами по Украине.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. Он также заявил, что ряд коллег по СБ ООН готовы похоронить минские соглашения. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.Как заявил президент России во время обращения к россиянам по ситуации на Украине, санкции против РФ все равно продолжат вводить - предлог будет найден или сфабрикован, это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине, просто потому что мы есть.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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