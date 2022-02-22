https://ria.ru/20220222/deystviya-1774444060.html

Ситуация в Донбассе может обостриться, заявил Путин

Ситуация в Донбассе может обостриться, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

Ситуация в Донбассе может обостриться, заявил Путин

Ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во вторник. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:44

2022-02-22T19:44

2022-02-22T20:02

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владимир путин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во вторник.Президент РФ в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

политика, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин