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Ситуация в Донбассе может обостриться, заявил Путин
Ситуация в Донбассе может обостриться, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Ситуация в Донбассе может обостриться, заявил Путин
Ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во вторник. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:44
2022-02-22T20:02
политика
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во вторник.Президент РФ в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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Ольга Филиппова
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политика, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин
19:44 22.02.2022 (обновлено: 20:02 22.02.2022)
 
Ситуация в Донбассе может обостриться, заявил Путин

Президент Путин: ситуация в Донбассе может обостриться

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во вторник.

"К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно (переговоры между киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР - ред.), поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются. И больше того, они имеют тенденцию к обострению. Но надеюсь, что так будет в будущем", - сказал Путин.

Президент РФ в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ПолитикаВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладимир Путин
 
 
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