19:44 22.02.2022 (обновлено: 20:02 22.02.2022)
Ситуация в Донбассе может обостриться, заявил Путин
Президент Путин: ситуация в Донбассе может обостриться
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам во вторник.
"К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно (переговоры между киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР - ред.), поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются. И больше того, они имеют тенденцию к обострению. Но надеюсь, что так будет в будущем", - сказал Путин.
Президент РФ в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Ольга Филиппова