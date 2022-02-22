https://ria.ru/20220222/depozity-1774315833.html

Эксперт объяснил, почему нет смысла срочно снимать валютные депозиты

Эксперт объяснил, почему нет смысла срочно снимать валютные депозиты - РИА Новости, 22.02.2022

Эксперт объяснил, почему нет смысла срочно снимать валютные депозиты

Российские банки имеют достаточный запас валютной ликвидности, поэтому снимать валюту с депозитов нет смысла, поделился мнением с РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:10

2022-02-22T13:10

2022-02-22T13:10

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

россия

владимир путин

донбасс

украина

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские банки имеют достаточный запас валютной ликвидности, поэтому снимать валюту с депозитов нет смысла, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.По последним данным ЦБ РФ, российские банки в декабре ввезли в страну наличной иностранной валюты на сумму 4,97 миллиарда долларов - это максимальный показатель с марта прошлого года (6 миллиардов долларов). По сравнению с ноябрем (2,16 миллиарда долларов) показатель увеличился почти в 2,3 раза. Положительную динамику показали как доллары США (их ввоз за месяц вырос почти на 77%), так и евро (ввоз вырос почти впятеро).Вывоз наличной иностранной валюты также показал положительную динамику, но уже не столь заметную, и составил 1,65 миллиарда долларов против 1,47 миллиарда в ноябре, что на 12% меньше.Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 3,6523 рубля, составив 80,4194 рубля, свидетельствуют данные биржи. В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 76,7671 рубля за доллар. Это происходит на фоне геополитических новостей.Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.

https://ria.ru/20220222/banki-1774297130.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774298913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия, владимир путин, донбасс, украина, в мире, санкции