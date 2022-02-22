Эксперт объяснил, почему нет смысла срочно снимать валютные депозиты
Эксперт Шуст: россияне могут не снимать валютные депозиты, у банков достаточно ликвидности
Рублевые монеты и купюры
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские банки имеют достаточный запас валютной ликвидности, поэтому снимать валюту с депозитов нет смысла, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
"Вряд ли резидентам можно дать какие-то конкретные советы. Нет смысла срочно снимать валютные депозиты - у банков есть запас валютной наличности, поэтому ее дефицита быть не должно. Думаю, и приобретать сейчас иностранную валюту уже нерационально: курс рубля, вероятно, будет довольно волатилен, поэтому есть риск потерять средства на разнице курсов", - полагает эксперт.
По последним данным ЦБ РФ, российские банки в декабре ввезли в страну наличной иностранной валюты на сумму 4,97 миллиарда долларов - это максимальный показатель с марта прошлого года (6 миллиардов долларов). По сравнению с ноябрем (2,16 миллиарда долларов) показатель увеличился почти в 2,3 раза. Положительную динамику показали как доллары США (их ввоз за месяц вырос почти на 77%), так и евро (ввоз вырос почти впятеро).
Вывоз наличной иностранной валюты также показал положительную динамику, но уже не столь заметную, и составил 1,65 миллиарда долларов против 1,47 миллиарда в ноябре, что на 12% меньше.
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 3,6523 рубля, составив 80,4194 рубля, свидетельствуют данные биржи. В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 76,7671 рубля за доллар. Это происходит на фоне геополитических новостей.
Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев