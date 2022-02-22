Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/depozity-1774315833.html
Эксперт объяснил, почему нет смысла срочно снимать валютные депозиты
Эксперт объяснил, почему нет смысла срочно снимать валютные депозиты - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт объяснил, почему нет смысла срочно снимать валютные депозиты
Российские банки имеют достаточный запас валютной ликвидности, поэтому снимать валюту с депозитов нет смысла, поделился мнением с РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:10
2022-02-22T13:10
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
россия
владимир путин
донбасс
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские банки имеют достаточный запас валютной ликвидности, поэтому снимать валюту с депозитов нет смысла, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.По последним данным ЦБ РФ, российские банки в декабре ввезли в страну наличной иностранной валюты на сумму 4,97 миллиарда долларов - это максимальный показатель с марта прошлого года (6 миллиардов долларов). По сравнению с ноябрем (2,16 миллиарда долларов) показатель увеличился почти в 2,3 раза. Положительную динамику показали как доллары США (их ввоз за месяц вырос почти на 77%), так и евро (ввоз вырос почти впятеро).Вывоз наличной иностранной валюты также показал положительную динамику, но уже не столь заметную, и составил 1,65 миллиарда долларов против 1,47 миллиарда в ноябре, что на 12% меньше.Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 3,6523 рубля, составив 80,4194 рубля, свидетельствуют данные биржи. В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 76,7671 рубля за доллар. Это происходит на фоне геополитических новостей.Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.
https://ria.ru/20220222/banki-1774297130.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774298913.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_207:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_7f928906ea215b3258a68934f7bf1ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия, владимир путин, донбасс, украина, в мире, санкции
13:10 22.02.2022
 
Эксперт объяснил, почему нет смысла срочно снимать валютные депозиты

Эксперт Шуст: россияне могут не снимать валютные депозиты, у банков достаточно ликвидности

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Рублевые монеты и купюры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские банки имеют достаточный запас валютной ликвидности, поэтому снимать валюту с депозитов нет смысла, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
"Вряд ли резидентам можно дать какие-то конкретные советы. Нет смысла срочно снимать валютные депозиты - у банков есть запас валютной наличности, поэтому ее дефицита быть не должно. Думаю, и приобретать сейчас иностранную валюту уже нерационально: курс рубля, вероятно, будет довольно волатилен, поэтому есть риск потерять средства на разнице курсов", - полагает эксперт.
По последним данным ЦБ РФ, российские банки в декабре ввезли в страну наличной иностранной валюты на сумму 4,97 миллиарда долларов - это максимальный показатель с марта прошлого года (6 миллиардов долларов). По сравнению с ноябрем (2,16 миллиарда долларов) показатель увеличился почти в 2,3 раза. Положительную динамику показали как доллары США (их ввоз за месяц вырос почти на 77%), так и евро (ввоз вырос почти впятеро).
Вывоз наличной иностранной валюты также показал положительную динамику, но уже не столь заметную, и составил 1,65 миллиарда долларов против 1,47 миллиарда в ноябре, что на 12% меньше.
Клиенты у банкоматов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:22
Эксперт заявил о способности российских банков противостоять новым рискам
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 3,6523 рубля, составив 80,4194 рубля, свидетельствуют данные биржи. В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 76,7671 рубля за доллар. Это происходит на фоне геополитических новостей.
Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт предположил реакцию ЦБ в случае введения санкций против России
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаРоссияВладимир ПутинДонбассУкраинаВ миреСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала