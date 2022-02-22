https://ria.ru/20220222/deklaratsiya-1774426130.html
Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии
Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии - РИА Новости, 22.02.2022
Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу в Кремле и подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:36
2022-02-22T18:36
2022-02-22T22:46
владимир путин
азербайджан
нагорный карабах
украина
ильхам алиев
в мире
россия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу в Кремле и подписали Декларацию о союзническом взаимодействии.Среди тем, которые они затронули на переговорах, были Украина и Нагорный Карабах.Путин напомнил, что визит Алиева проходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Президент Азербайджана в свою очередь отметил, что посещает Россию в этом качестве уже в 48-й раз.Как указал Путин перед началом переговоров, он собирается проинформировать своего собеседника о том, что происходит на украинском направлении на фоне признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.Российский лидер отметил, что после государственного переворота в Киеве "такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло".В свою очередь Алиев подчеркнул, что Азербайджан ценит добрососедские отношения с Россией.После переговоров, которые продолжались более четырех часов, Путин и Алиев подписали Декларацию из 43 пунктов и выступили с заявлениями для прессы.Как отметил Путин, российские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области электроэнергетики и готовы принять участие в модернизации азербайджанских электросетей, а также подключиться к проектам в сфере возобновляемых источников энергии.Российский лидер напомнил, что в прошлом году открылся совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству коммерческих автомобилей и спецмашин, при российском участии обновляется подвижной состав Азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена.Алиев также отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами и личный вклад Путина в окончание войны в Нагорном Карабахе.Он выразил надежду, что новые реалии принесут новые возможности, и подчеркнул мирный настрой Азербайджана.
https://ria.ru/20220222/baku-1774448080.html
https://ria.ru/20220222/karabakh-1774430345.html
https://ria.ru/20220222/azerbaydzhan-1774361652.html
https://ria.ru/20220222/diplomatiya-1774126298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, азербайджан, нагорный карабах, украина, ильхам алиев, в мире, россия
18:36 22.02.2022 (обновлено: 22:46 22.02.2022)
Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии
Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии России и Азербайджана
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу
в Кремле и подписали Декларацию о союзническом взаимодействии
.
Среди тем, которые они затронули на переговорах, были Украина
и Нагорный Карабах
.
Путин напомнил, что визит Алиева проходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Президент Азербайджана
в свою очередь отметил, что посещает Россию
в этом качестве уже в 48-й раз.
Как указал Путин перед началом переговоров, он собирается проинформировать своего собеседника о том, что происходит на украинском направлении на фоне признания Россией суверенитета ДНР
и ЛНР
.
"Мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему <…>, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. Даже в острых, очень острых ситуациях, которой является, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств".
Российский лидер отметил, что после государственного переворота в Киеве
"такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло".
В свою очередь Алиев подчеркнул, что Азербайджан ценит добрососедские отношения с Россией.
"Подписание Декларации о союзническом взаимодействии — очень хорошая иллюстрация того, как активно мы работали последние годы и наращивали потенциал взаимного сотрудничества. Это были не просто слова, не просто намерения, но и конкретные дела. Декларация достаточно обширная: в ней более 40 пунктов. Охватывает важнейшие сферы нашего взаимодействия и, как я уже сказал, будет иметь важнейшее значение для будущего наших двусторонних отношений".
Ильхам Алиев
президент Азербайджана
После переговоров, которые продолжались более четырех часов, Путин и Алиев подписали Декларацию из 43 пунктов и выступили с заявлениями для прессы.
Как отметил Путин, российские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области электроэнергетики и готовы принять участие в модернизации азербайджанских электросетей, а также подключиться к проектам в сфере возобновляемых источников энергии.
Российский лидер напомнил, что в прошлом году открылся совместный завод "Группы ГАЗ
" и "Азермаш" по производству коммерческих автомобилей и спецмашин, при российском участии обновляется подвижной состав Азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена.
"Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчетах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России".
Алиев также отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами и личный вклад Путина в окончание войны в Нагорном Карабахе.
"Россия является нашим главным партнером в деле поиска путей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Возможности для этого есть. Азербайджан неоднократно заявлял о готовности начать работу над мирным договором, который также будет охватывать вопросы уточнения границ, делимитации и прочие вопросы, необходимые для любых стран, которые хотят урегулировать отношения между собой".
Ильхам Алиев
президент Азербайджана
Он выразил надежду, что новые реалии принесут новые возможности, и подчеркнул мирный настрой Азербайджана.