https://ria.ru/20220222/deklaratsiya-1774426130.html

Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии

Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии - РИА Новости, 22.02.2022

Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу в Кремле и подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:36

2022-02-22T18:36

2022-02-22T22:46

владимир путин

азербайджан

нагорный карабах

украина

ильхам алиев

в мире

россия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу в Кремле и подписали Декларацию о союзническом взаимодействии.Среди тем, которые они затронули на переговорах, были Украина и Нагорный Карабах.Путин напомнил, что визит Алиева проходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Президент Азербайджана в свою очередь отметил, что посещает Россию в этом качестве уже в 48-й раз.Как указал Путин перед началом переговоров, он собирается проинформировать своего собеседника о том, что происходит на украинском направлении на фоне признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.Российский лидер отметил, что после государственного переворота в Киеве "такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло".В свою очередь Алиев подчеркнул, что Азербайджан ценит добрососедские отношения с Россией.После переговоров, которые продолжались более четырех часов, Путин и Алиев подписали Декларацию из 43 пунктов и выступили с заявлениями для прессы.Как отметил Путин, российские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области электроэнергетики и готовы принять участие в модернизации азербайджанских электросетей, а также подключиться к проектам в сфере возобновляемых источников энергии.Российский лидер напомнил, что в прошлом году открылся совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству коммерческих автомобилей и спецмашин, при российском участии обновляется подвижной состав Азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена.Алиев также отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами и личный вклад Путина в окончание войны в Нагорном Карабахе.Он выразил надежду, что новые реалии принесут новые возможности, и подчеркнул мирный настрой Азербайджана.

https://ria.ru/20220222/baku-1774448080.html

https://ria.ru/20220222/karabakh-1774430345.html

https://ria.ru/20220222/azerbaydzhan-1774361652.html

https://ria.ru/20220222/diplomatiya-1774126298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, азербайджан, нагорный карабах, украина, ильхам алиев, в мире, россия