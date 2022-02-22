https://ria.ru/20220222/chislo-1774158540.html

Будет ли конец света? Или 22.02.2022 — день уникальных возможностей

Будет ли конец света? Или 22.02.2022 — день уникальных возможностей - РИА Новости, 22.02.2022

Будет ли конец света? Или 22.02.2022 — день уникальных возможностей

Удивительное зеркальное сочетание 22.02.2022 привлекает внимание даже заядлых скептиков. Такое повторится лишь в следующем тысячелетии — 30.03.3003. К тому же... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:00

2022-02-22T08:00

2022-02-22T10:18

культура

древний египет

прага

стиль жизни

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Удивительное зеркальное сочетание 22.02.2022 привлекает внимание даже заядлых скептиков. Такое повторится лишь в следующем тысячелетии — 30.03.3003. К тому же это 22-е лунные сутки и вторник — второй день недели. Медиа пестрят информацией о сакральном смысле. Кто-то говорит, что 22 февраля — последняя возможность поменять жизнь к лучшему. Другие предрекают конец света, опираясь на предсказания болгарской прорицательницы Ванги. Кому верить — в материале РИА Новости.Природа символизмаТяга к приданию особого смысла цифрам лежит в основе естественного и бессознательного стремления человека к балансу и гармонии, к пониманию окружающей действительности. Наш разум постоянно ищет логику и порядок во внешнем мире.Время собирать камниС точки зрения нумерологии дата действительно уникальна. Зеркальность можно рассматривать как переходный момент, когда накопленный опыт и знания следует использовать и приумножать. Но в этот день вряд ли стоит ждать значимых событий: это лишь отправная точка для перемен. Поэтому так важен настрой, с которым мы подходим к новому этапу жизни. Также обращает на себя внимание большое количество двоек.Диана Холмстрем подчеркивает, что в нумерологии важен индивидуальный подход и нужно соотносить с конкретной датой день своего рождения. Для тех, у кого есть цифра два, 22 февраля, скорее, будет удачным, а если двойка заблокирована, стоит ждать испытаний, в том числе связанных с материальным аспектом жизни.Магия чиселОсобый смысл цифрам придавали еще в древности. Пифагор утверждал, что числа управляют миром, ключевое значение нумерология имела в Древнем Египте. Архитектура пирамид, в основе которой удивительные комбинации цифр, поражает даже современных специалистов. Каждый этап строительства Карлова моста в Праге проходил согласно рекомендациям астрологов и нумерологов. По легенде, первый камень будущего сооружения заложил сам Карл IV 9 июля 1357-го в 05:31 утра: идеальный момент для того, чтобы постройка была долговечной. Значимые для страны даты — день рождения короля, год основания Праги — учитывали и в архитектурных расчетах.Особенные дни для открытия бизнеса и начала новых проектов многие выбирают и сейчас. Так, например, сегодня в Дубае состоится долгожданное открытие Музея будущего, который шейх Мухаммед назвал самым красивым зданием на Земле. Совпадение или нет — остается догадываться.Тройка, семерка, тузИспользовали символику чисел и классики русской литературы. Цифра шесть у Достоевского, например, связана со скорбью и невозможностью что-либо изменить: комнатка Раскольникова была "в шесть шагов", его младший брат умер в шесть месяцев. В доме старухи-процентщицы на лестнице тринадцать ступенек — несчастливое число.В романе Толстого "Война и мир" особое значение имеет цифра семь. Автор разделяет жизнь героев на семилетия. Например, сына главного героя Андрея Болконского Николеньку писатель описывает сперва в семилетнем возрасте, когда он потерял отца, затем в 14, а в эпилоге, семь лет спустя, юноша видит страшный сон. Семь дней проходит от момента ранения князя Андрея в Бородинском сражении до его откровения о всемирной любви. Столько же недель провел Пьер в Петербурге, разрабатывая планы тайного общества. Да и роман свой Толстой писал с начала 1863-го до конца 1869 года.Явный символизм присутствует и в повести Пушкина "Пиковая дама". Главный герой Германн, получив совет от удачливой старушки, ставит все сбережения на тройку, семерку, туз — в итоге остается ни с чем и сходит с ума. По мнению Дианы Холмстрем, в основе произведения Пушкина нумерология масонов, которая базируется на символизме христианства. Тройка воплощает триединство духа, семерка обозначает семь дней творения, туз — как единица — проявление воли Бога.Что говорят звездыНесмотря на массовый ажиотаж вокруг сегодняшнего дня, астрологи не видят в этой дате ничего особенного. Независимо от цифр на календаре, специалисты анализируют ситуацию исключительно с точки зрения расположения планет. Так, согласно астрологии, дата 07.07.07, которая наделала немало шума, была очень неудачной для вступления в брак. А союзы, заключенные 08.08.08, напротив, обещали молодоженам долгую и счастливую семейную жизнь. Желающих зарегистрировать брак 22.02.2022 тоже гораздо больше, чем могут позволить себе загсы: чтобы расписаться именно сегодня, будущим супругам пришлось постараться.Также Наталья советует обратить внимание на совмещение астрологических аспектов конкретной даты с личным гороскопом человека. Для кого-то 22 февраля может быть перспективным в старте новых проектов, для кого-то — нет. Общие прогнозы подходят только типичным представителям знаков Зодиака, которым день может принести удачу в спортивных достижениях, охоте и рыбалке, а также при расследованиях и раскрытии тайн. Астрологи не советуют женщинам заглядывать сегодня в телефон мужа, если они не готовы увидеть что-то неожиданное. День провоцирует обостренную ревность, поэтому конфликтов стоит избегать.Специалисты по-разному оценивают значение красивых чисел, но в силе отдельного человека не сомневается никто. Поэтому каждый вправе сам определить для себя роль сегодняшней даты и сделать ее отправной точкой для перемен.

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https://ria.ru/20200831/pamyat-1576437097.html

https://ria.ru/20220214/horoscope-1772173340.html

https://ria.ru/20220101/horoscope-1765804692.html

https://ria.ru/20200728/1574798842.html

древний египет

прага

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Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

древний египет, прага, стиль жизни