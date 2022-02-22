https://ria.ru/20220222/chislo-1774158540.html
Будет ли конец света? Или 22.02.2022 — день уникальных возможностей
Будет ли конец света? Или 22.02.2022 — день уникальных возможностей - РИА Новости, 22.02.2022
Будет ли конец света? Или 22.02.2022 — день уникальных возможностей
Удивительное зеркальное сочетание 22.02.2022 привлекает внимание даже заядлых скептиков. Такое повторится лишь в следующем тысячелетии — 30.03.3003. К тому же... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:00
2022-02-22T08:00
2022-02-22T10:18
культура
древний египет
прага
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774061797_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_1183315030d39cba49c5cc6ca4ce5bc8.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Удивительное зеркальное сочетание 22.02.2022 привлекает внимание даже заядлых скептиков. Такое повторится лишь в следующем тысячелетии — 30.03.3003. К тому же это 22-е лунные сутки и вторник — второй день недели. Медиа пестрят информацией о сакральном смысле. Кто-то говорит, что 22 февраля — последняя возможность поменять жизнь к лучшему. Другие предрекают конец света, опираясь на предсказания болгарской прорицательницы Ванги. Кому верить — в материале РИА Новости.Природа символизмаТяга к приданию особого смысла цифрам лежит в основе естественного и бессознательного стремления человека к балансу и гармонии, к пониманию окружающей действительности. Наш разум постоянно ищет логику и порядок во внешнем мире.Время собирать камниС точки зрения нумерологии дата действительно уникальна. Зеркальность можно рассматривать как переходный момент, когда накопленный опыт и знания следует использовать и приумножать. Но в этот день вряд ли стоит ждать значимых событий: это лишь отправная точка для перемен. Поэтому так важен настрой, с которым мы подходим к новому этапу жизни. Также обращает на себя внимание большое количество двоек.Диана Холмстрем подчеркивает, что в нумерологии важен индивидуальный подход и нужно соотносить с конкретной датой день своего рождения. Для тех, у кого есть цифра два, 22 февраля, скорее, будет удачным, а если двойка заблокирована, стоит ждать испытаний, в том числе связанных с материальным аспектом жизни.Магия чиселОсобый смысл цифрам придавали еще в древности. Пифагор утверждал, что числа управляют миром, ключевое значение нумерология имела в Древнем Египте. Архитектура пирамид, в основе которой удивительные комбинации цифр, поражает даже современных специалистов. Каждый этап строительства Карлова моста в Праге проходил согласно рекомендациям астрологов и нумерологов. По легенде, первый камень будущего сооружения заложил сам Карл IV 9 июля 1357-го в 05:31 утра: идеальный момент для того, чтобы постройка была долговечной. Значимые для страны даты — день рождения короля, год основания Праги — учитывали и в архитектурных расчетах.Особенные дни для открытия бизнеса и начала новых проектов многие выбирают и сейчас. Так, например, сегодня в Дубае состоится долгожданное открытие Музея будущего, который шейх Мухаммед назвал самым красивым зданием на Земле. Совпадение или нет — остается догадываться.Тройка, семерка, тузИспользовали символику чисел и классики русской литературы. Цифра шесть у Достоевского, например, связана со скорбью и невозможностью что-либо изменить: комнатка Раскольникова была "в шесть шагов", его младший брат умер в шесть месяцев. В доме старухи-процентщицы на лестнице тринадцать ступенек — несчастливое число.В романе Толстого "Война и мир" особое значение имеет цифра семь. Автор разделяет жизнь героев на семилетия. Например, сына главного героя Андрея Болконского Николеньку писатель описывает сперва в семилетнем возрасте, когда он потерял отца, затем в 14, а в эпилоге, семь лет спустя, юноша видит страшный сон. Семь дней проходит от момента ранения князя Андрея в Бородинском сражении до его откровения о всемирной любви. Столько же недель провел Пьер в Петербурге, разрабатывая планы тайного общества. Да и роман свой Толстой писал с начала 1863-го до конца 1869 года.Явный символизм присутствует и в повести Пушкина "Пиковая дама". Главный герой Германн, получив совет от удачливой старушки, ставит все сбережения на тройку, семерку, туз — в итоге остается ни с чем и сходит с ума. По мнению Дианы Холмстрем, в основе произведения Пушкина нумерология масонов, которая базируется на символизме христианства. Тройка воплощает триединство духа, семерка обозначает семь дней творения, туз — как единица — проявление воли Бога.Что говорят звездыНесмотря на массовый ажиотаж вокруг сегодняшнего дня, астрологи не видят в этой дате ничего особенного. Независимо от цифр на календаре, специалисты анализируют ситуацию исключительно с точки зрения расположения планет. Так, согласно астрологии, дата 07.07.07, которая наделала немало шума, была очень неудачной для вступления в брак. А союзы, заключенные 08.08.08, напротив, обещали молодоженам долгую и счастливую семейную жизнь. Желающих зарегистрировать брак 22.02.2022 тоже гораздо больше, чем могут позволить себе загсы: чтобы расписаться именно сегодня, будущим супругам пришлось постараться.Также Наталья советует обратить внимание на совмещение астрологических аспектов конкретной даты с личным гороскопом человека. Для кого-то 22 февраля может быть перспективным в старте новых проектов, для кого-то — нет. Общие прогнозы подходят только типичным представителям знаков Зодиака, которым день может принести удачу в спортивных достижениях, охоте и рыбалке, а также при расследованиях и раскрытии тайн. Астрологи не советуют женщинам заглядывать сегодня в телефон мужа, если они не готовы увидеть что-то неожиданное. День провоцирует обостренную ревность, поэтому конфликтов стоит избегать.Специалисты по-разному оценивают значение красивых чисел, но в силе отдельного человека не сомневается никто. Поэтому каждый вправе сам определить для себя роль сегодняшней даты и сделать ее отправной точкой для перемен.
https://ria.ru/20220201/goroskop-1770333795.html
https://ria.ru/20200831/pamyat-1576437097.html
https://ria.ru/20220214/horoscope-1772173340.html
https://ria.ru/20220101/horoscope-1765804692.html
https://ria.ru/20200728/1574798842.html
древний египет
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774061797_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_39deacd0a433ab70486c0413c1ce1c9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
древний египет, прага, стиль жизни
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Алина Кравцова. Удивительное зеркальное сочетание 22.02.2022 привлекает внимание даже заядлых скептиков. Такое повторится лишь в следующем тысячелетии — 30.03.3003. К тому же это 22-е лунные сутки и вторник — второй день недели. Медиа пестрят информацией о сакральном смысле. Кто-то говорит, что 22 февраля — последняя возможность поменять жизнь к лучшему. Другие предрекают конец света, опираясь на предсказания болгарской прорицательницы Ванги. Кому верить — в материале РИА Новости.
Природа символизма
Тяга к приданию особого смысла цифрам лежит в основе естественного и бессознательного стремления человека к балансу и гармонии, к пониманию окружающей действительности. Наш разум постоянно ищет логику и порядок во внешнем мире.
"Все, о чем люди договорились, на них влияет, — поясняет интегративный психолог Милана Кузьмина. — Предметы, названия, цифры — да все что угодно. Вопрос в отношении к этому каждого конкретного человека. Реалисты верят только в науку и доказательную базу. А эзотерики работают с еще не доказанным. В этом поле лежит и область психологии: мы исследуем бессознательное, которое не проявлено. Главное — толерантность друг к другу".
Время собирать камни
С точки зрения нумерологии дата действительно уникальна. Зеркальность можно рассматривать как переходный момент, когда накопленный опыт и знания следует использовать и приумножать. Но в этот день вряд ли стоит ждать значимых событий: это лишь отправная точка для перемен. Поэтому так важен настрой, с которым мы подходим к новому этапу жизни. Также обращает на себя внимание большое количество двоек.
"Каждая цифра несет в себе огромное значение и потенциал, — говорит нумеролог Диана Холмстрем. — Сказать, что есть какие-то суперсильные даты и надо за ними гнаться, я как нумеролог не могу. Для успешности бизнес-проектов и материальных аспектов жизни это, действительно, очень удачный день. Если сегодня мы составим список желаний, это поможет сконцентрировать, направить энергию на их материализацию. Но говорить, что дата воплотит все мечты, нельзя, потому что цифры не так работают".
Диана Холмстрем подчеркивает, что в нумерологии важен индивидуальный подход и нужно соотносить с конкретной датой день своего рождения. Для тех, у кого есть цифра два, 22 февраля, скорее, будет удачным, а если двойка заблокирована, стоит ждать испытаний, в том числе связанных с материальным аспектом жизни.
"В моем понимании здесь больше хайпа, чем реальной значимости, — считает Диана. — Дата красива эстетически, и то, что люди вложили в нее столько идей об уникальности, уже делает день особенным".
Магия чисел
Особый смысл цифрам придавали еще в древности. Пифагор утверждал, что числа управляют миром, ключевое значение нумерология имела в Древнем Египте. Архитектура пирамид, в основе которой удивительные комбинации цифр, поражает даже современных специалистов.
Каждый этап строительства Карлова моста в Праге проходил согласно рекомендациям астрологов и нумерологов. По легенде, первый камень будущего сооружения заложил сам Карл IV 9 июля 1357-го в 05:31 утра: идеальный момент для того, чтобы постройка была долговечной. Значимые для страны даты — день рождения короля, год основания Праги — учитывали и в архитектурных расчетах.
Особенные дни для открытия бизнеса и начала новых проектов многие выбирают и сейчас. Так, например, сегодня в Дубае состоится долгожданное открытие Музея будущего, который шейх Мухаммед назвал
самым красивым зданием на Земле. Совпадение или нет — остается догадываться.
Тройка, семерка, туз
Использовали символику чисел и классики русской литературы. Цифра шесть у Достоевского, например, связана со скорбью и невозможностью что-либо изменить: комнатка Раскольникова была "в шесть шагов", его младший брат умер в шесть месяцев. В доме старухи-процентщицы на лестнице тринадцать ступенек — несчастливое число.
В романе Толстого "Война и мир" особое значение имеет цифра семь. Автор разделяет жизнь героев на семилетия. Например, сына главного героя Андрея Болконского Николеньку писатель описывает сперва в семилетнем возрасте, когда он потерял отца, затем в 14, а в эпилоге, семь лет спустя, юноша видит страшный сон. Семь дней проходит от момента ранения князя Андрея в Бородинском сражении до его откровения о всемирной любви. Столько же недель провел Пьер в Петербурге, разрабатывая планы тайного общества. Да и роман свой Толстой писал с начала 1863-го до конца 1869 года.
Явный символизм присутствует и в повести Пушкина "Пиковая дама". Главный герой Германн, получив совет от удачливой старушки, ставит все сбережения на тройку, семерку, туз — в итоге остается ни с чем и сходит с ума. По мнению Дианы Холмстрем, в основе произведения Пушкина нумерология масонов, которая базируется на символизме христианства. Тройка воплощает триединство духа, семерка обозначает семь дней творения, туз — как единица — проявление воли Бога.
Что говорят звезды
Несмотря на массовый ажиотаж вокруг сегодняшнего дня, астрологи не видят в этой дате ничего особенного. Независимо от цифр на календаре, специалисты анализируют ситуацию исключительно с точки зрения расположения планет.
Так, согласно астрологии, дата 07.07.07, которая наделала немало шума, была очень неудачной для вступления в брак. А союзы, заключенные 08.08.08, напротив, обещали молодоженам долгую и счастливую семейную жизнь. Желающих зарегистрировать брак 22.02.2022 тоже гораздо больше, чем могут позволить себе загсы: чтобы расписаться именно сегодня, будущим супругам пришлось постараться.
"Браки, заключенные в этот день, будут удачными, — утверждает астролог Наталья Походина. — К тому же в них должны быстро появиться дети. Люди, рожденные 22 февраля в 2022 году, будут обладать хорошей интуицией. Что же касается эзотерических практик, связанных с реализацией желаний, думаю, это зависит от веры самого человека в ритуалы. У меня, например, это не работает. Начинать что-то новое астрологи рекомендуют на растущей Луне, а сегодня она убывающая".
Также Наталья советует обратить внимание на совмещение астрологических аспектов конкретной даты с личным гороскопом человека. Для кого-то 22 февраля может быть перспективным в старте новых проектов, для кого-то — нет. Общие прогнозы подходят только типичным представителям знаков Зодиака, которым день может принести удачу в спортивных достижениях, охоте и рыбалке, а также при расследованиях и раскрытии тайн. Астрологи не советуют женщинам заглядывать сегодня в телефон мужа, если они не готовы увидеть что-то неожиданное. День провоцирует обостренную ревность, поэтому конфликтов стоит избегать.
Специалисты по-разному оценивают значение красивых чисел, но в силе отдельного человека не сомневается никто. Поэтому каждый вправе сам определить для себя роль сегодняшней даты и сделать ее отправной точкой для перемен.
Опубликовано: Татьяна Иткина