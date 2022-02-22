https://ria.ru/20220222/chast-1774229383.html

Донбасс хочет стать частью России, заявил президент Никарагуа

Донбасс хочет стать частью России, заявил президент Никарагуа - РИА Новости, 22.02.2022

Донбасс хочет стать частью России, заявил президент Никарагуа

Жители Донецкой и Луганской народных республик в случае проведения референдума проголосуют за вхождение в состав России, потому что населены русскими людьми,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:01

2022-02-22T06:01

2022-02-22T06:01

признание днр и лнр в россии

в мире

владимир зеленский

даниэль ортега

денис пушилин

россия

ростовская область

луганская народная республика

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МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Жители Донецкой и Луганской народных республик в случае проведения референдума проголосуют за вхождение в состав России, потому что населены русскими людьми, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в эфире телеканала Canal 4.По словам президента, признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик создает условия для нахождения взаимопонимания в регионе, поскольку Россия стремится обеспечить там безопасность.Даниэль Ортега отметил, что безопасность на востоке Украины могли обеспечить и существующие договоренности, однако они не исполнялись. "Слава богу, никакого вторжения не происходит, потому что говорили, что Россия собирается вторгнуться на Украину. Ситуация могла бы быть гораздо более тяжелой", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774208112.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

россия

ростовская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, даниэль ортега, денис пушилин, россия, ростовская область, луганская народная республика, донецкая народная республика