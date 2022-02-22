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Донбасс хочет стать частью России, заявил президент Никарагуа
Донбасс хочет стать частью России, заявил президент Никарагуа - РИА Новости, 22.02.2022
Донбасс хочет стать частью России, заявил президент Никарагуа
Жители Донецкой и Луганской народных республик в случае проведения референдума проголосуют за вхождение в состав России, потому что населены русскими людьми,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:01
2022-02-22T06:01
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир зеленский
даниэль ортега
денис пушилин
россия
ростовская область
луганская народная республика
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МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Жители Донецкой и Луганской народных республик в случае проведения референдума проголосуют за вхождение в состав России, потому что населены русскими людьми, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в эфире телеканала Canal 4.По словам президента, признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик создает условия для нахождения взаимопонимания в регионе, поскольку Россия стремится обеспечить там безопасность.Даниэль Ортега отметил, что безопасность на востоке Украины могли обеспечить и существующие договоренности, однако они не исполнялись. "Слава богу, никакого вторжения не происходит, потому что говорили, что Россия собирается вторгнуться на Украину. Ситуация могла бы быть гораздо более тяжелой", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774208112.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, даниэль ортега, денис пушилин, россия, ростовская область, луганская народная республика, донецкая народная республика
06:01 22.02.2022
 
Донбасс хочет стать частью России, заявил президент Никарагуа

Президент Никарагуа Ортега выразил уверенность в желании Донбасса стать частью России

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Жители Донецкой и Луганской народных республик в случае проведения референдума проголосуют за вхождение в состав России, потому что населены русскими людьми, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в эфире телеканала Canal 4.

"Президент Путин признал республики (ЛНР и ЛНР), населенные русскими гражданами. И я уверен, что если провести там референдум, как это сделали в Крыму, люди проголосуют и за то, чтобы присоединиться к России. Он (Крым) вернулся к состоянию, в котором был до падения Советского союза, потому что населен русскими людьми", - заявил политик в ходе выступления в Манагуа.

По словам президента, признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик создает условия для нахождения взаимопонимания в регионе, поскольку Россия стремится обеспечить там безопасность.
Даниэль Ортега отметил, что безопасность на востоке Украины могли обеспечить и существующие договоренности, однако они не исполнялись. "Слава богу, никакого вторжения не происходит, потому что говорили, что Россия собирается вторгнуться на Украину. Ситуация могла бы быть гораздо более тяжелой", - добавил он.
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
01:09
Лидер АдГ заявила, что партия отвергнет возможные санкции против России
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
Признание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ЗеленскийДаниэль ОртегаДенис ПушилинРоссияРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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