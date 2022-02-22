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В Британии предупредили Россию о "суровых последствиях" из-за ДНР и ЛНР
В Британии предупредили Россию о "суровых последствиях" из-за ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
В Британии предупредили Россию о "суровых последствиях" из-за ДНР и ЛНР
Решения России по Донецкой и Луганской народным республикам будут иметь суровые и далеко идущие последствия, заявила на заседании СБ ООН постпред Великобритании РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:04
2022-02-22T06:04
в мире
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
владимир зеленский
признание днр и лнр в россии
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Решения России по Донецкой и Луганской народным республикам будут иметь суровые и далеко идущие последствия, заявила на заседании СБ ООН постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.По ее словам, ситуация отразится на суверенитете и территориальной целостности Украины и международном праве.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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луганская народная республика
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Никита Брыкин
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в мире, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир зеленский, признание днр и лнр в россии, барбара вудворд, великобритания
06:04 22.02.2022
 
В Британии предупредили Россию о "суровых последствиях" из-за ДНР и ЛНР

Постпред Британии при ООН Вудворд: РФ ждут суровые последствия из-за признания ДНР и ЛНР

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев – РИА Новости. Решения России по Донецкой и Луганской народным республикам будут иметь суровые и далеко идущие последствия, заявила на заседании СБ ООН постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
"Действия, которые Россия сегодня избрала, будут иметь суровые и далеко идущие последствия", — сказала Вудворд.
По ее словам, ситуация отразится на суверенитете и территориальной целостности Украины и международном праве.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
02:02
Глава МИД Британии обсудила с Кулебой санкции против России
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийПризнание ДНР и ЛНР в РоссииБарбара ВудвордВеликобритания
 
 
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