В Британии предупредили Россию о "суровых последствиях" из-за ДНР и ЛНР
Постпред Британии при ООН Вудворд: РФ ждут суровые последствия из-за признания ДНР и ЛНР
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Архивное фото
ООН, 22 фев – РИА Новости. Решения России по Донецкой и Луганской народным республикам будут иметь суровые и далеко идущие последствия, заявила на заседании СБ ООН постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
"Действия, которые Россия сегодня избрала, будут иметь суровые и далеко идущие последствия", — сказала Вудворд.
По ее словам, ситуация отразится на суверенитете и территориальной целостности Украины и международном праве.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Никита Брыкин