https://ria.ru/20220222/britaniya-1774229559.html

В Британии предупредили Россию о "суровых последствиях" из-за ДНР и ЛНР

В Британии предупредили Россию о "суровых последствиях" из-за ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

В Британии предупредили Россию о "суровых последствиях" из-за ДНР и ЛНР

Решения России по Донецкой и Луганской народным республикам будут иметь суровые и далеко идущие последствия, заявила на заседании СБ ООН постпред Великобритании РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:04

2022-02-22T06:04

2022-02-22T06:04

в мире

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

владимир зеленский

признание днр и лнр в россии

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Решения России по Донецкой и Луганской народным республикам будут иметь суровые и далеко идущие последствия, заявила на заседании СБ ООН постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.По ее словам, ситуация отразится на суверенитете и территориальной целостности Украины и международном праве.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774214288.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

великобритания

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

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