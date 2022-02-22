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В Чечне осудили двух братьев, чьей судьбой интересовались в Госдепе США
В Чечне осудили двух братьев, чьей судьбой интересовались в Госдепе США - РИА Новости, 23.02.2022
В Чечне осудили двух братьев, чьей судьбой интересовались в Госдепе США
Ачхой-Мартановский суд Чечни признал Салеха Магамадова и Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к 8,5 и 6 годам лишения свободы,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T18:57
2022-02-23T01:42
сша
чеченская республика (чечня)
в мире
государственный департамент сша
россия
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ГРОЗНЫЙ, 22 фев – РИА Новости. Ачхой-Мартановский суд Чечни признал Салеха Магамадова и Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к 8,5 и 6 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде во вторник.По данным СМИ, это братья, о судьбе которых беспокоился Госдеп США: якобы их задержали по надуманному обвинению в другом регионе России и затем этапировали в Чечню."Ачхой-Мартановский суд Чечни признал 20-летнего Салеха Магамадова и 18-летнего Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к 8,5 и 6 годам лишения свободы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев ранее сообщил РИА Новости, что Исаева и Магомадова подозревают в пособничестве бандгруппе Аслана Бютукаева, которую ликвидировали в конце января, а задержали их, по его словам, именно в Чечне.Дудаев заявлял, что Исаева и Магомадова опросили в присутствии их отца и они дали признательные показания в пособничестве НВФ. Все процедуры с ними, по словам министра, прошли "в строгом соответствии с законом".Обеспокоенность судьбой братьев – хотя и не называя их имен – ранее выражал Госдеп США. По утверждению представителя ведомства Неда Прайса, молодые люди "принадлежат к сообществу LGBTQI+" и стали объектом "сомнительных обвинений в терроризме".При этом Прайс не назвал конкретных имен, но о принадлежности Исаева и Магомадова к ЛГБТ ранее сообщала "Новая газета", а также ряд зарубежных СМИ. Власти Чечни о связи задержанных с сообществом таких людей ничего не говорили.
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Ольга Филиппова
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сша, чеченская республика (чечня), в мире, государственный департамент сша, россия
18:57 22.02.2022 (обновлено: 01:42 23.02.2022)
 
В Чечне осудили двух братьев, чьей судьбой интересовались в Госдепе США

В Чечне осудили за пособничество терроризму двух братьев, которыми интересовался Госдеп

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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ГРОЗНЫЙ, 22 фев – РИА Новости. Ачхой-Мартановский суд Чечни признал Салеха Магамадова и Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к 8,5 и 6 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде во вторник.
По данным СМИ, это братья, о судьбе которых беспокоился Госдеп США: якобы их задержали по надуманному обвинению в другом регионе России и затем этапировали в Чечню.
"Ачхой-Мартановский суд Чечни признал 20-летнего Салеха Магамадова и 18-летнего Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к 8,5 и 6 годам лишения свободы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев ранее сообщил РИА Новости, что Исаева и Магомадова подозревают в пособничестве бандгруппе Аслана Бютукаева, которую ликвидировали в конце января, а задержали их, по его словам, именно в Чечне.
Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 18:14
Суд утвердил приговор Джумаеву за драку с силовиками в Москве
Дудаев заявлял, что Исаева и Магомадова опросили в присутствии их отца и они дали признательные показания в пособничестве НВФ. Все процедуры с ними, по словам министра, прошли "в строгом соответствии с законом".
Обеспокоенность судьбой братьев – хотя и не называя их имен – ранее выражал Госдеп США. По утверждению представителя ведомства Неда Прайса, молодые люди "принадлежат к сообществу LGBTQI+" и стали объектом "сомнительных обвинений в терроризме".
При этом Прайс не назвал конкретных имен, но о принадлежности Исаева и Магомадова к ЛГБТ ранее сообщала "Новая газета", а также ряд зарубежных СМИ. Власти Чечни о связи задержанных с сообществом таких людей ничего не говорили.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 22:31
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
СШАЧеченская республика (Чечня)В миреГосударственный департамент СШАРоссия
 
 
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