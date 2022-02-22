https://ria.ru/20220222/bratya-1774478043.html

В Чечне осудили двух братьев, чьей судьбой интересовались в Госдепе США

В Чечне осудили двух братьев, чьей судьбой интересовались в Госдепе США - РИА Новости, 23.02.2022

В Чечне осудили двух братьев, чьей судьбой интересовались в Госдепе США

Ачхой-Мартановский суд Чечни признал Салеха Магамадова и Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к 8,5 и 6 годам лишения свободы,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T18:57

2022-02-22T18:57

2022-02-23T01:42

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ГРОЗНЫЙ, 22 фев – РИА Новости. Ачхой-Мартановский суд Чечни признал Салеха Магамадова и Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к 8,5 и 6 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде во вторник.По данным СМИ, это братья, о судьбе которых беспокоился Госдеп США: якобы их задержали по надуманному обвинению в другом регионе России и затем этапировали в Чечню."Ачхой-Мартановский суд Чечни признал 20-летнего Салеха Магамадова и 18-летнего Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к 8,5 и 6 годам лишения свободы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев ранее сообщил РИА Новости, что Исаева и Магомадова подозревают в пособничестве бандгруппе Аслана Бютукаева, которую ликвидировали в конце января, а задержали их, по его словам, именно в Чечне.Дудаев заявлял, что Исаева и Магомадова опросили в присутствии их отца и они дали признательные показания в пособничестве НВФ. Все процедуры с ними, по словам министра, прошли "в строгом соответствии с законом".Обеспокоенность судьбой братьев – хотя и не называя их имен – ранее выражал Госдеп США. По утверждению представителя ведомства Неда Прайса, молодые люди "принадлежат к сообществу LGBTQI+" и стали объектом "сомнительных обвинений в терроризме".При этом Прайс не назвал конкретных имен, но о принадлежности Исаева и Магомадова к ЛГБТ ранее сообщала "Новая газета", а также ряд зарубежных СМИ. Власти Чечни о связи задержанных с сообществом таких людей ничего не говорили.

https://ria.ru/20220221/prigovor-1774137924.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, чеченская республика (чечня), в мире, государственный департамент сша, россия