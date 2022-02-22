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Россия не допустит новой бойни в Донбассе, заявил Небензя
Россия не допустит новой бойни в Донбассе, заявил Небензя - РИА Новости, 22.02.2022
Россия не допустит новой бойни в Донбассе, заявил Небензя
Признание независимости ДНР и ЛНР Москвой не меняет состава сторон Минских соглашений по урегулированию и обязанность Украины их выполнять, заявил на заседании... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:18
2022-02-22T07:16
в мире
россия
украина
признание днр и лнр в россии
василий небензя
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ООН, 22 фев — РИА Новости. Признание независимости ДНР и ЛНР Москвой не меняет состава сторон Минских соглашений по урегулированию и обязанность Украины их выполнять, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.По его словам, сейчас видно, что "многие коллеги хотят расписаться в том, что минские соглашения мертвы, но это не так".Он также напомнил, что на момент заключения Минских соглашений, ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость."Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. &lt;...&gt; Мы об этом неоднократно заявляли, и таким образом, в этом плане ничего не изменилось. Другое дело, что минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировалась Украиной при покровительстве наших западных коллег", — подчеркнул дипломат.Ранее Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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Григорий Ивашкин
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в мире, россия, украина, признание днр и лнр в россии, василий небензя
06:18 22.02.2022 (обновлено: 07:16 22.02.2022)
 
Россия не допустит новой бойни в Донбассе, заявил Небензя

Небензя: Россия открыта к дипломатии по Украине, но не допустит новой бойни в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 22 фев — РИА Новости. Признание независимости ДНР и ЛНР Москвой не меняет состава сторон Минских соглашений по урегулированию и обязанность Украины их выполнять, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, сейчас видно, что "многие коллеги хотят расписаться в том, что минские соглашения мертвы, но это не так".
"Киев по-прежнему обязан их выполнить. Мы по-прежнему открыты для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены", — заявил Небензя.
Он также напомнил, что на момент заключения Минских соглашений, ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость.
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"Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. <...> Мы об этом неоднократно заявляли, и таким образом, в этом плане ничего не изменилось. Другое дело, что минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировалась Украиной при покровительстве наших западных коллег", — подчеркнул дипломат.
Ранее Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреРоссияУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВасилий Небензя
 
 
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