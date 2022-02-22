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Россия не допустит новой бойни в Донбассе, заявил Небензя

Россия не допустит новой бойни в Донбассе, заявил Небензя - РИА Новости, 22.02.2022

Россия не допустит новой бойни в Донбассе, заявил Небензя

Признание независимости ДНР и ЛНР Москвой не меняет состава сторон Минских соглашений по урегулированию и обязанность Украины их выполнять, заявил на заседании... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:18

2022-02-22T06:18

2022-02-22T07:16

в мире

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украина

признание днр и лнр в россии

василий небензя

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ООН, 22 фев — РИА Новости. Признание независимости ДНР и ЛНР Москвой не меняет состава сторон Минских соглашений по урегулированию и обязанность Украины их выполнять, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.По его словам, сейчас видно, что "многие коллеги хотят расписаться в том, что минские соглашения мертвы, но это не так".Он также напомнил, что на момент заключения Минских соглашений, ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость."Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. <...> Мы об этом неоднократно заявляли, и таким образом, в этом плане ничего не изменилось. Другое дело, что минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировалась Украиной при покровительстве наших западных коллег", — подчеркнул дипломат.Ранее Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, украина, признание днр и лнр в россии, василий небензя