https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774460904.html

Замглавы Минобороны: из ДНР и ЛНР прибыли уже около ста тысяч беженцев

Замглавы Минобороны: из ДНР и ЛНР прибыли уже около ста тысяч беженцев - РИА Новости, 22.02.2022

Замглавы Минобороны: из ДНР и ЛНР прибыли уже около ста тысяч беженцев

Беженцев из Донбасса уже около ста тысяч, из них почти 30 тысяч - дети, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T21:56

2022-02-22T21:56

2022-02-22T21:56

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донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Беженцев из Донбасса уже около ста тысяч, из них почти 30 тысяч - дети, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков."(Число - ред.) Женщин, детей, стариков, только в последние дни покинувших свой кров, составило около 100 тысяч человек, в том числе 29 тысяч 865 детей", - сказал Панков во вторник, выступая на заседании Совета Федерации РФ.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию