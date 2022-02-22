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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774342735.html
Эпидситуация с беженцами из Донбасса взята под контроль, заявил Попова
Эпидситуация с беженцами из Донбасса взята под контроль, заявил Попова - РИА Новости, 22.02.2022
Эпидситуация с беженцами из Донбасса взята под контроль, заявил Попова
Эпидемиологическая ситуация с беженцами из Донбасса взята под контроль, усилен санитарно-карантинный контроль на границе, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:16
2022-02-22T14:16
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эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с беженцами из Донбасса взята под контроль, усилен санитарно-карантинный контроль на границе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей."Также несколько слов о той ситуации, которая складывается со значительным потоком беженцев в Российскую Федерации. Мы взяли это под контроль уже несколько дней назад, с самых первых случаев. И на сегодняшний день организован дополнительный усиленный санитарно-карантинный контроль на границе", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом."Коллеги из 14 субъектов Российской Федерации сегодня работают на территории Ростовской области. Мы усилили приборным парком, тепловизорами пункты пропуска, чтобы сократить время перехода границы. Также установили последовательный контроль при движении по железной дороги, эстафетное сопровождение коллегами ведется во всех составах, во всех поездах, где едут беженцы, с контролем питания, контролем воды и с контролем состояния здоровья пациентов", - отметила она.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, здоровье - общество, общество, украина
14:16 22.02.2022
 
Эпидситуация с беженцами из Донбасса взята под контроль, заявил Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: эпидситуация с беженцами из Донбасса взята под контроль

© РИА Новости / Максим БогодвидПункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
Пункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с беженцами из Донбасса взята под контроль, усилен санитарно-карантинный контроль на границе, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Прибытие беженцев не сильно повлияет на эпидситуацию, считает инфекционист
"Также несколько слов о той ситуации, которая складывается со значительным потоком беженцев в Российскую Федерации. Мы взяли это под контроль уже несколько дней назад, с самых первых случаев. И на сегодняшний день организован дополнительный усиленный санитарно-карантинный контроль на границе", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
"Коллеги из 14 субъектов Российской Федерации сегодня работают на территории Ростовской области. Мы усилили приборным парком, тепловизорами пункты пропуска, чтобы сократить время перехода границы. Также установили последовательный контроль при движении по железной дороги, эстафетное сопровождение коллегами ведется во всех составах, во всех поездах, где едут беженцы, с контролем питания, контролем воды и с контролем состояния здоровья пациентов", - отметила она.
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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