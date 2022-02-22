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В Белгородскую область прибыли более 500 беженцев из ЛНР и ДНР

В Белгородскую область прибыли более 500 беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

В Белгородскую область прибыли более 500 беженцев из ЛНР и ДНР

Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Белгородскую область, на нем приехали более 500 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:47

2022-02-22T12:47

2022-02-22T12:47

обострение ситуации в днр и лнр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Белгородскую область, на нем приехали более 500 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Поезд только что прибыл", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в числе встречающих находится губернатор Вячеслав Гладков.Ранее областные власти заявляли, что в регион прибудут 528 человек, из них 245 человек – в возрасте до 17 лет, включая малышей до года, есть беременные женщины и инвалиды-колясочники.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, вячеслав гладков, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина