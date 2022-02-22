22:29 22.02.2022 (обновлено: 23:54 22.02.2022)
США введут санкции против суверенного долга России
Президент США Байден объявил о санкциях против суверенного долга России
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США вводят новые санкции против России, они коснутся суверенного госдолга, что отрежет Москву "от западного финансирования", заявил президент Джо Байден в специальном обращении.
"Вчера Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств. <…> По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории. <…> Для того, чтобы пойти намного дальше. Это начало вторжения России на Украину".
Ограничительные меры вступают в силу со среды. По словам американского лидера, они затронут в том числе представителей российских элит и членов их семей, которые "разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль".
Кроме того, предусмотрены "полные блокирующие санкции против двух крупных финансовых институтов России — ВЭБ и военного банка".
Американский лидер отметил, что это "первый транш санкций", в случае эскалации кризиса вокруг Украины последуют новые.
Кроме того, американская администрация работает вместе с Германией над тем, чтобы российский газопровод "Северный поток — 2" не начал работу.
Как позднее уточнили в американском Минфине, Вашингтон повторно вводит санкции против директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации российского президента Сергея Кириенко.
Кроме того, ограничения коснутся ВЭБа, Промсвязьбанка, 42 их дочерних предприятий, а также блокируются пять судов, принадлежащих "дочке" Промсвязьбанка.
Признание суверенитета республик Донбасса
Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Ангелина Орехова