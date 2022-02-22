Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/bayden-1774463275.html
США введут санкции против суверенного долга России
США введут санкции против суверенного долга России - РИА Новости, 22.02.2022
США введут санкции против суверенного долга России
США вводят новые санкции против России, они коснутся суверенного госдолга, что отрежет Москву "от западного финансирования", заявил президент Джо Байден в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:29
2022-02-22T23:54
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773049622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e6b6b4271af572ccc475778fe8a36ca.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США вводят новые санкции против России, они коснутся суверенного госдолга, что отрежет Москву "от западного финансирования", заявил президент Джо Байден в специальном обращении.Ограничительные меры вступают в силу со среды. По словам американского лидера, они затронут в том числе представителей российских элит и членов их семей, которые "разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль".Кроме того, предусмотрены "полные блокирующие санкции против двух крупных финансовых институтов России — ВЭБ и военного банка".Американский лидер отметил, что это "первый транш санкций", в случае эскалации кризиса вокруг Украины последуют новые.Как подчеркнул Байден, у США "нет намерения воевать с Россией", но они хотят послать понятный сигнал, что Вашингтон и его союзники "будут защищать каждый дюйм территории НАТО и следовать обязательствам".Президент США также анонсировал переброску дополнительных американских сил в Европе на усиление Эстонии, Латвии и Литвы, при этом выразив надежду, что "дипломатия все еще доступна".Кроме того, американская администрация работает вместе с Германией над тем, чтобы российский газопровод "Северный поток — 2" не начал работу.Как позднее уточнили в американском Минфине, Вашингтон повторно вводит санкции против директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации российского президента Сергея Кириенко.Кроме того, ограничения коснутся ВЭБа, Промсвязьбанка, 42 их дочерних предприятий, а также блокируются пять судов, принадлежащих "дочке" Промсвязьбанка.Признание суверенитета республик ДонбассаНакануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774449618.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774420656.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ангелина Орехова
Ангелина Орехова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773049622_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0be2b4c9c10d3407bcd69ec27d9d02a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
22:29 22.02.2022 (обновлено: 23:54 22.02.2022)
 
США введут санкции против суверенного долга России

Президент США Байден объявил о санкциях против суверенного долга России

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США вводят новые санкции против России, они коснутся суверенного госдолга, что отрежет Москву "от западного финансирования", заявил президент Джо Байден в специальном обращении.

"Вчера Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств. <…> По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории. <…> Для того, чтобы пойти намного дальше. Это начало вторжения России на Украину".

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне
Джо Байден
президент США
Ограничительные меры вступают в силу со среды. По словам американского лидера, они затронут в том числе представителей российских элит и членов их семей, которые "разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль".
Кроме того, предусмотрены "полные блокирующие санкции против двух крупных финансовых институтов России — ВЭБ и военного банка".
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 20:21
В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России
Американский лидер отметил, что это "первый транш санкций", в случае эскалации кризиса вокруг Украины последуют новые.
Как подчеркнул Байден, у США "нет намерения воевать с Россией", но они хотят послать понятный сигнал, что Вашингтон и его союзники "будут защищать каждый дюйм территории НАТО и следовать обязательствам".
Президент США также анонсировал переброску дополнительных американских сил в Европе на усиление Эстонии, Латвии и Литвы, при этом выразив надежду, что "дипломатия все еще доступна".
Кроме того, американская администрация работает вместе с Германией над тем, чтобы российский газопровод "Северный поток — 2" не начал работу.
Вестминстерский мост через Темзу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:16
Глава МИД Британии подписала первый пакет санкций против России
Как позднее уточнили в американском Минфине, Вашингтон повторно вводит санкции против директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации российского президента Сергея Кириенко.
Кроме того, ограничения коснутся ВЭБа, Промсвязьбанка, 42 их дочерних предприятий, а также блокируются пять судов, принадлежащих "дочке" Промсвязьбанка.

Признание суверенитета республик Донбасса

Накануне вечером президент Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также он поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. С просьбами признать независимость республик к президенту России обратились их руководители.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Ангелина Орехова
 
США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала