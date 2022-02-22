18:44 22.02.2022 (обновлено: 19:15 22.02.2022)
Байден выступит с публичным заявлением по Украине
Президент США Байден выступит с публичным заявлением по Украине в 22:00 по мск
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник в 22.00 мск публично выступит с речью по текущей ситуации вокруг РФ и Украины, следует из обновленного рабочего графика главы государства, который распространил Белый дом.
Подробности предстоящего выступления не раскрываются. Ожидается, что Байден выступит с речью в Белом доме. В последний раз глава американской администрации выступал с ремарками по украинской проблематике на минувшей неделе, 18 февраля.
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Выступление Байдена пройдет на следующий день после того, как Россия объявила о признании независимости ДНР и ЛНР. В своей предыдущей речи американский лидер выступил с утверждением, что Вашингтон считает "все более вероятным" российское вторжение на Украину. Россия на официальном уровне подобные планы неоднократно отрицала.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Филиппова