https://ria.ru/20220222/bayden-1774428921.html

Байден выступит с публичным заявлением по Украине

Байден выступит с публичным заявлением по Украине - РИА Новости, 22.02.2022

Байден выступит с публичным заявлением по Украине

Президент США Джо Байден во вторник в 22.00 мск публично выступит с речью по текущей ситуации вокруг РФ и Украины, следует из обновленного рабочего графика... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:44

2022-02-22T18:44

2022-02-22T19:15

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

джо байден

сша

владимир путин

россия

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник в 22.00 мск публично выступит с речью по текущей ситуации вокруг РФ и Украины, следует из обновленного рабочего графика главы государства, который распространил Белый дом.Подробности предстоящего выступления не раскрываются. Ожидается, что Байден выступит с речью в Белом доме. В последний раз глава американской администрации выступал с ремарками по украинской проблематике на минувшей неделе, 18 февраля.Выступление Байдена пройдет на следующий день после того, как Россия объявила о признании независимости ДНР и ЛНР. В своей предыдущей речи американский лидер выступил с утверждением, что Вашингтон считает "все более вероятным" российское вторжение на Украину. Россия на официальном уровне подобные планы неоднократно отрицала.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, джо байден, сша, владимир путин, россия