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Эксперт заявил о способности российских банков противостоять новым рискам
Эксперт заявил о способности российских банков противостоять новым рискам - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт заявил о способности российских банков противостоять новым рискам
У банков в России есть достаточный запас для противодействия новым возможным рискам: у них структурный профицит ликвидности, а также сформированы резервы еще в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:22
2022-02-22T12:26
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
владимир путин
джо байден
япония
сша
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. У банков в России есть достаточный запас для противодействия новым возможным рискам: у них структурный профицит ликвидности, а также сформированы резервы еще в позапрошлом году, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России."Вероятно, власти, включая финансовые, рассматривали различные стрессовые варианты на случай роста волатильности - обстановка обуславливала. Ликвидности достаточно. Структурного дефицита нет. Резервы банки сформировали ещё в кризисном 2020 году", - отметил Зельцер, рассуждая о достаточности ликвидности у банков в случае введения международных санкций.По данным ЦБ, на 22 февраля у российских банков был структурный профицит ликвидности в 273,5 миллиарда рублей.Эксперт также напомнил, что ранее во вторник Центробанк для снижения давления на нормативы достаточности капитала банков из-за обвала курсов ценных бумаг ввел мораторий на оценку стоимости активов. Такую меру ЦБ уже применял в пик весеннего кризиса в 2020 году.
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Екатерина Зайцева
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин, джо байден, япония, сша
12:22 22.02.2022 (обновлено: 12:26 22.02.2022)
 
Эксперт заявил о способности российских банков противостоять новым рискам

Эксперт: российские банки имеют достаточно ликвидности для противодействия новым рискам

© РИА Новости / Максим БогодвидКлиенты у банкоматов
Клиенты у банкоматов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Клиенты у банкоматов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. У банков в России есть достаточный запас для противодействия новым возможным рискам: у них структурный профицит ликвидности, а также сформированы резервы еще в позапрошлом году, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.
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"Вероятно, власти, включая финансовые, рассматривали различные стрессовые варианты на случай роста волатильности - обстановка обуславливала. Ликвидности достаточно. Структурного дефицита нет. Резервы банки сформировали ещё в кризисном 2020 году", - отметил Зельцер, рассуждая о достаточности ликвидности у банков в случае введения международных санкций.
По данным ЦБ, на 22 февраля у российских банков был структурный профицит ликвидности в 273,5 миллиарда рублей.
Эксперт также напомнил, что ранее во вторник Центробанк для снижения давления на нормативы достаточности капитала банков из-за обвала курсов ценных бумаг ввел мораторий на оценку стоимости активов. Такую меру ЦБ уже применял в пик весеннего кризиса в 2020 году.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияВладимир ПутинДжо БайденЯпонияСША
 
 
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