https://ria.ru/20220222/baluevskiy-1774294469.html

Юрий Балуевский: "Авангарды" и "Кинжалы" – асимметричный ответ Западу

Юрий Балуевский: "Авангарды" и "Кинжалы" – асимметричный ответ Западу - РИА Новости, 22.02.2022

Юрий Балуевский: "Авангарды" и "Кинжалы" – асимметричный ответ Западу

На прошлой неделе Россия направила в Вашингтон и Брюссель свои ответы на американские и натовские предложения по безопасности. В них подчеркивается, что... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:00

2022-02-22T14:00

2022-02-22T14:00

интервью

юрий балуевский

россия

нато

безопасность

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На прошлой неделе Россия направила в Вашингтон и Брюссель свои ответы на американские и натовские предложения по безопасности. В них подчеркивается, что обозначенные Москвой "красные линии" проигнорированы. Таким образом, Россия будет вынуждена реагировать на это, в том числе путем мер военно-технического характера. О том, что это за меры, и почему Запад в очередной раз не прислушался ко мнению Москвы в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову рассказал начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ (в 2004-2008 годах) генерал армии Юрий Балуевский.– Юрий Николаевич, скажите, зачем США и НАТО предлагают нам вернуться к договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который фактически никто и раньше-то не выполнял?– Если вспомнить, как все это было, в 1990 году был подписан ДОВСЕ. Подписи поставили 22 государства: 16 стран НАТО и шесть стран Варшавского договора. А что было потом? А потом не стало СССР, и стали говорить об адаптации ДОВСЕ. В ноябре 1997 году был подписан в Стамбуле новый документ. Однако его ратифицировали только четыре страны – Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина, которые его и выполняли, а остальные увязали его ратификацию с выводом российских войск из Молдавии и Грузии. Нам тогда говорили: выведите свои войска из Грузии и Приднестровья. В то же время Балтийские страны говорили, что не собираются присоединяться к ДОВСЕ, и в итоге документ заболтали.Действительно в том договоре не участвовали, в частности, страны Балтии и Словения, вследствие этого НАТО могло размещать на их территории и наращивать по численности и по составу военную группировку Объединенных вооруженных сил. Фактически он не работал с 2007 по 2015 год, а потом и вовсе про него забыли.–А сегодня, в 2022 году, натовцы предлагают вернуться к нему. А зачем?– Им просто надо обозначить какую-то деятельность, что-то предложить. По сути они нам предложили воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия. Это они готовы с нами обсуждать, возобновить работу представительств НАТО и России в Москве и Брюсселе.Но что, например, интересно: на самой первой странице основополагающего акта Россия-НАТО в 1997 года о говорилось: НАТО и Россия не рассматривают друг друга как противников. А сегодня мы у них – враг номер один.Сейчас им нужен дополнительный контроль. Они фактически потеряли инструменты контроля состояния наших вооруженных сил. Раньше были договоры об открытом небе, Венский документ, ДОВСЕ. По сути сейчас ничего этого нет. Но мы живем в XXI веке, когда из космоса виден каждый футбольный мяч. А они заявляют: мы ничего не видим. И мы не наблюдаем отвод ваших войск из Белоруссии.У известного немецкого военного теоретика ХIХ века Клаузевица есть такие понятия, как "туман войны" и "полумрак войны". Мне кажется, они на самом деле до сих в этом тумане и полумраке находятся.– Они лукавят, что не видят?– Возможности космических средств разведки позволяют обнаружить любое перемещение войск. Я уверен, что они видят наши войска, которые, например, уже вернулись в Чечню, Дагестан и Нижний Новгород. С другой стороны, я предполагаю, что все войска нужно вернуть в казармы только после того, как обстановка на Донбассе станет спокойной. Пока же мы видим обратное.Здесь мне, кстати, понравился белорусский лидер Лукашенко, который сказал, что в случае дальнейшего обострения обстановки на Украине и прямой угрозы его стране, на территории Белоруссии будет размещено не только ядерное оружие, но и "супероружие".– Короче ДОВСЕ нужен, чтобы показать, что они готовы к переговорам?–Да, но по сути им нужен механизм контроля, который они потеряли с выходом из всех договоров – по открытому небу, ПРО, ДОВСЕ… Нам же этот контроль не нужен. Если мы согласимся на ДОВСЕ, то представляете, сколько там государств? Более 30. Так вот мы только и будем весь год принимать эти инспекции. Мы этого не хотим.То есть они готовы к переговорам, преследуя корыстные цели – возможность получить контроль, который они потеряли с выходом из этих договоров. И заболтать те "красные линии", которые обозначила Россия.– ДРСМД мы готовы обсуждать?– ДРСМД сегодня для нас ущербный, нам он не нужен. Нам нужно что? Чтобы ударные вооружения не размещались на территориях, с которых можно нанести удар по России. В ДРСМД три базовых требования – не создавать, не испытывать и не передавать ракеты средней и меньшей дальности.То есть получается, что они готовы обсуждать и вернуться к ДРСМД, сужая тем самым проблематику неразмещения всего ударного оружия: тактического, баллистического, любого. Самолет с бомбой – это же тоже ударное оружие.Мы всегда говорили и сегодня говорим: уберите тактического ядерное оружие на свою национальную территорию. Они же игнорируют.– Зачем мы обозначили эти "красные линии", если мы знали, что США на это не пойдут?– Из своего опыта могу сказать, что это так называемая запросная позиция. Это самая высокая планка, и опускать ее не стоит.– Почему обозначили сегодня эти "красные линии"?– В 2018 году мы почувствовали под собой землю. У нас появилось новое оружие, которого нет у них. Мы терпели, терпели, но всякому терпению приходит конец. Мы, понимая, что США не согласятся с нашими "красными линиями", оставляем за собой право перейти к военно-техническим мерам. Россия будет вынуждена это сделать.– Что это за меры?– Меры военно-технического характера подразумевают то, что было обозначено в 2018 году в обращении президента о создании новых видов вооружения. То есть у нас есть то, чего нет у Запада. То есть, например, один полк с "Авангардом" уже стоит на боевом дежурстве. Это мера военно-технического характера. "Кинжалы" направили в Калининградскую область, "Искандеры" поставили. Меры военно-технического характера обозначены нами и в замысле учения стратегических сил сдерживания доложенного президенту на прошлой неделе.То есть это передвижение нового оружия к западным границам России. И не будем забывать заявление Лукашенко о возможности размещения ядерного и "супероружия" в Белоруссии. Американцы готовы обсуждать вопросы испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия для того, чтобы заставить нас затормозить, заморозить его развитие. Но это наш асимметричный ответ на их приближение к нашим границам.Главное – только не ввязываться вгонку вооружений, нам нужны эффективные и не затратные средства.– А что еще?– Всегда должен присутствовать эффект неожиданности, внезапности, непредсказуемости. Я вообще был не сторонник того, что мы сказали открыто в 2018 году. Лучше делать, чем много говорить.– А создание наших военных баз за рубежом, например, в Латинской Америке, это тоже меры военно-технического характера?– У нас нет необходимости повторять те маршруты перевозки ракет, как во времена Карибского кризиса. Но иметь инфраструктуру на территории тех дружественных государств, которые разделают наши опасения и тревоги, необходимо. А такие государства есть: Куба, Никарагуа, Венесуэла. Это аэродромы, это пункты базирования кораблей и подводных лодок, системы ПВО, системы радиотехнического наблюдения, радиоэлектронного контроля. То есть разведка.– Как вы оцениваете озвученные разведкой США сроки нападения России на Украину? Это деградация американской разведки или выполнение политического заказа?– Сегодня поставлена на карту честь разведсообщества США и НАТО. Сегодня все построено на том, чтобы западное общество должно постоянно получать негативную информацию о России, чтобы оно постоянно жило в тревоге, что Россия не сегодня так завтра нападет на Украину или на Грузию, или на Молдавию. И это делается в ущерб имиджу и реноме американских спецслужб в профессиональной пригодности, в которой лично я не сомневаюсь. Это далеко не так. Их просто наклонили, это политический заказ.– Как вы расцениваете озвученный недавно оборонный союз Британии, Польши и Украины?– Британия хочет вернуть себе былое могущество. Им хочется кем-то порулить. Но пусть Украина не обольщается по поводу создания маленького НАТО. Британцы слишком хорошо живут, чтобы умирать за Украину. Это чисто политическая игра. Британцы как бы говорят: Мы вас поддержим, но воевать за вас не будем.– Как повлияет на переговорный процесс с США по вопросам безопасности факт признания Россией независимости ЛНР и ДНР?– По сути это внесет определенный раздрай во всю агрессивную конструкцию, построенную Западом вокруг России, где особая роль отводится Украине. Эта конструкция просто развалилась.

https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/kosmos-1762931928.html

https://ria.ru/20220217/rsmd-1773391136.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/1773782591.html

https://ria.ru/20220218/bolton-1773625278.html

https://ria.ru/20220222/dnr-1774294946.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, юрий балуевский, россия, нато, безопасность