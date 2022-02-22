https://ria.ru/20220222/avstriya-1774314056.html

Австрия начала пускать россиян по тесту на коронавирус

Австрия начала пускать россиян по тесту на коронавирус - РИА Новости, 22.02.2022

Австрия начала пускать россиян по тесту на коронавирус

Австрия начала пускать российских туристов по отрицательному ПЦР или антиген-тесту с 22 февраля, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:18

2022-02-22T15:18

2022-02-22T15:18

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Австрия начала пускать российских туристов по отрицательному ПЦР или антиген-тесту с 22 февраля, сообщает АТОР.Поэтапный процесс смягчения антиковидных ограничений стратовал в стране еще 19 февраля. Заселяться в отели, посещать рестораны, спортивные и культурные учреждения разрешили не только привитым и переболевшим (правило 2G), но и при отрицательном тесте на COVID-19 (правило 3G).С сегодняшнего дня это правило действует и на всех прибывающих в Австрию иностранцев, за исключением детей до 12 лет. Туристам нужно предъявить сертификат о вакцинации одобренным ВОЗ или ЕМА препаратом (российских в этом списке нет), справку о перенесенном заболевании на английском языке (не старше шести месяцев), антиген (не старше 24 часов) или ПЦР-тест (не старше 72 часов).Если у путешественника нет ни одного из этих документов, ему придется пройти электронную регистрацию въезда и отправиться на десятидневный карантин. Самоизоляцию можно прекратить досрочно при получении отрицательного результата теста на коронавирус.Процесс смягчения мер продолжится: 5 марта в Австрии собираются отменить требование о "зеленых" пропусках для посещения общественных мест. А вот масочный режим пока останется обязательным.Уточняется, что российские туроператоры уже готовят предложения по экскурсионным и горнолыжным турам в Австрию — Вену, Зальцбург и другие города. Стоимость недельного путешествия начинается от 112 тысяч рублей на двоих.Авиасообщение с Австрией открыто: рейсы из России на данный момент выполняют три авиакомпании — "Аэрофлот", S7 Airlines и Austrian Airlines.

https://ria.ru/20220221/bakhreyn-1774018092.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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