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Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР
Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) открыта для диалога и посещает все регионы, которые приглашают ее представителей, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:59
2022-02-22T00:59
2022-02-22T05:01
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альтернатива для германии (партия)
луганская народная республика
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) открыта для диалога и посещает все регионы, которые приглашают ее представителей, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино Крупалла, отвечая на вопрос РИА Новости о готовности посетить признанные Россией Донецкую и Луганскую Народные Республики.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, альтернатива для германии (партия), луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии
00:59 22.02.2022 (обновлено: 05:01 22.02.2022)
Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР
Партия АдГ заявила о готовности посетить любые регионы, приглашающие ее представителей