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Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР
Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) открыта для диалога и посещает все регионы, которые приглашают ее представителей, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:59
2022-02-22T05:01
в мире
россия
донбасс
альтернатива для германии (партия)
луганская народная республика
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) открыта для диалога и посещает все регионы, которые приглашают ее представителей, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино Крупалла, отвечая на вопрос РИА Новости о готовности посетить признанные Россией Донецкую и Луганскую Народные Республики.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Григорий Ивашкин
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в мире, россия, донбасс, альтернатива для германии (партия), луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии
00:59 22.02.2022 (обновлено: 05:01 22.02.2022)
 
Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР

Партия АдГ заявила о готовности посетить любые регионы, приглашающие ее представителей

© AP Photo / Markus SchreiberГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Германский бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) открыта для диалога и посещает все регионы, которые приглашают ее представителей, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино Крупалла, отвечая на вопрос РИА Новости о готовности посетить признанные Россией Донецкую и Луганскую Народные Республики.
"Мы посещаем все регионы, которые нас приглашают, и открыты для диалога", - сказал Крупалла.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреРоссияДонбассАльтернатива для Германии (партия)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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