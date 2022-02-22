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Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР

Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Немецкая партия АдГ ответила на вопрос о планах посетить ДНР и ЛНР

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) открыта для диалога и посещает все регионы, которые приглашают ее представителей, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:59

2022-02-22T00:59

2022-02-22T05:01

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альтернатива для германии (партия)

луганская народная республика

донецкая народная республика

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) открыта для диалога и посещает все регионы, которые приглашают ее представителей, сказал РИА Новости лидер АдГ Тино Крупалла, отвечая на вопрос РИА Новости о готовности посетить признанные Россией Донецкую и Луганскую Народные Республики.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, донбасс, альтернатива для германии (партия), луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии