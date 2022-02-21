https://ria.ru/20220221/zoloto-1773991352.html
Глава Приамурья заявил о необходимости навести порядок в сфере золотодобычи
Глава Приамурья заявил о необходимости навести порядок в сфере золотодобычи - РИА Новости, 21.02.2022
Глава Приамурья заявил о необходимости навести порядок в сфере золотодобычи
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно навести порядок в сфере золотодобычи и прекратить загрязнение рек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:19
2022-02-21T08:19
2022-02-21T08:19
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно навести порядок в сфере золотодобычи и прекратить загрязнение рек, сообщает правительство региона.Уточняется, что Орлов провел совещание по вопросам надзора за реками в золотодобывающих районах области, о результатах контрольно-надзорной деятельности губернатору доложил заместитель руководителя Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора Артем Терещенко.По словам Терещенко, в 2021 году специалисты управления рассмотрели 150 обращений, провели 63 контрольно-надзорных мероприятия, выявили 161 нарушение, в результате к административной ответственности привлекли 62 юридических и 39 должностных лиц. Назначены штрафы на 14,7 миллиона рублей, оплачено административных штрафов на 7,4 миллиона рублей."Безусловно, мы должны требовать, чтобы компании проводили все необходимые мероприятия, чтобы они закладывали в бюджет и средства на вывоз мусора, и на рекультивацию лесных участков. Наша задача – не обложить золотодобытчиков штрафами, а навести порядок в отрасли, чтобы реки не загрязнялись", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.По словам Орлова, координирует работу в сфере золотодобычи специально созданная рабочая группа при министерстве природных ресурсов региона. Губернатор призвал все задействованные ведомства работать активнее."Сейчас начало сезона, поэтому нам необходимо действовать. Работать нужно и тактически, то есть с осуществлением выездов и проверок, и на уровне инициатив по внесению изменений в законодательство, если это необходимо", - сказал он.
https://ria.ru/20220218/proekty-1773528413.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), амурская область
Глава Приамурья заявил о необходимости навести порядок в сфере золотодобычи
Губернатор Приамурья Орлов: в сфере золотодобычи нужно навести порядок
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно навести порядок в сфере золотодобычи и прекратить загрязнение рек, сообщает правительство
региона.
Уточняется, что Орлов провел совещание по вопросам надзора за реками в золотодобывающих районах области, о результатах контрольно-надзорной деятельности губернатору доложил заместитель руководителя Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора
Артем Терещенко.
По словам Терещенко, в 2021 году специалисты управления рассмотрели 150 обращений, провели 63 контрольно-надзорных мероприятия, выявили 161 нарушение, в результате к административной ответственности привлекли 62 юридических и 39 должностных лиц. Назначены штрафы на 14,7 миллиона рублей, оплачено административных штрафов на 7,4 миллиона рублей.
"Безусловно, мы должны требовать, чтобы компании проводили все необходимые мероприятия, чтобы они закладывали в бюджет и средства на вывоз мусора, и на рекультивацию лесных участков. Наша задача – не обложить золотодобытчиков штрафами, а навести порядок в отрасли, чтобы реки не загрязнялись", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.
По словам Орлова, координирует работу в сфере золотодобычи специально созданная рабочая группа при министерстве природных ресурсов региона. Губернатор призвал все задействованные ведомства работать активнее.
"Сейчас начало сезона, поэтому нам необходимо действовать. Работать нужно и тактически, то есть с осуществлением выездов и проверок, и на уровне инициатив по внесению изменений в законодательство, если это необходимо", - сказал он.