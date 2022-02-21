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В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ

В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ - РИА Новости, 21.02.2022

В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ

Депутаты от ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ в с июля 2022 года, чтобы облегчить для граждан "кризис, вызванный пандемией... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T00:37

2022-02-21T00:37

2022-02-21T00:37

общество

жкх

госдума рф

ярослав нилов

лдпр

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ в с июля 2022 года, чтобы облегчить для граждан "кризис, вызванный пандемией коронавируса", текст соответствующего законопроекта доступен в Telegram-канале одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова.Законопроект подготовлен по итогам правительственного часа о проблемах ЖКХ, прошедшего ранее в Госдуме. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что "кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян".Депутаты указывают на такие проблемы, как безработица на фоне пандемии, рост инфляции и повышение тарифов на коммунальные услуги. Заморозка повышения платы по ЖКХ "может частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан", считают политики.

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Никита Стома

общество, жкх, госдума рф, ярослав нилов, лдпр, москва, россия