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В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ
В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ - РИА Новости, 21.02.2022
В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ
Депутаты от ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ в с июля 2022 года, чтобы облегчить для граждан "кризис, вызванный пандемией... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T00:37
2022-02-21T00:37
общество
жкх
госдума рф
ярослав нилов
лдпр
москва
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ в с июля 2022 года, чтобы облегчить для граждан "кризис, вызванный пандемией коронавируса", текст соответствующего законопроекта доступен в Telegram-канале одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова.Законопроект подготовлен по итогам правительственного часа о проблемах ЖКХ, прошедшего ранее в Госдуме. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что "кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян".Депутаты указывают на такие проблемы, как безработица на фоне пандемии, рост инфляции и повышение тарифов на коммунальные услуги. Заморозка повышения платы по ЖКХ "может частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан", считают политики.
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общество, жкх, госдума рф, ярослав нилов, лдпр, москва, россия
00:37 21.02.2022
 
В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ

Депутаты от ЛДПР предложили заморозить повышение платы по ЖКХ в период пандемии

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ в с июля 2022 года, чтобы облегчить для граждан "кризис, вызванный пандемией коронавируса", текст соответствующего законопроекта доступен в Telegram-канале одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова.
"Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в тексте законопроекта.
Законопроект подготовлен по итогам правительственного часа о проблемах ЖКХ, прошедшего ранее в Госдуме. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что "кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян".
Депутаты указывают на такие проблемы, как безработица на фоне пандемии, рост инфляции и повышение тарифов на коммунальные услуги. Заморозка повышения платы по ЖКХ "может частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан", считают политики.
Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 14:35
В ЛДПР хотят решать проблемы в ЖКХ привлечением к уголовной ответственности
Опубликовано: Никита Стома
 
ОбществоЖКХГосдума РФЯрослав НиловЛДПРМоскваРоссия
 
 
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