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В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ
В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ - РИА Новости, 21.02.2022
В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ
Депутаты от ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ в с июля 2022 года, чтобы облегчить для граждан "кризис, вызванный пандемией... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T00:37
2022-02-21T00:37
2022-02-21T00:37
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ в с июля 2022 года, чтобы облегчить для граждан "кризис, вызванный пандемией коронавируса", текст соответствующего законопроекта доступен в Telegram-канале одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова.Законопроект подготовлен по итогам правительственного часа о проблемах ЖКХ, прошедшего ранее в Госдуме. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что "кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян".Депутаты указывают на такие проблемы, как безработица на фоне пандемии, рост инфляции и повышение тарифов на коммунальные услуги. Заморозка повышения платы по ЖКХ "может частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан", считают политики.
https://realty.ria.ru/20220217/ldpr-1773331773.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, жкх, госдума рф, ярослав нилов, лдпр, москва, россия
В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ
Депутаты от ЛДПР предложили заморозить повышение платы по ЖКХ в период пандемии