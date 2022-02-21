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Один мирный житель погиб в понедельник из-за обстрелов ВСУ, заявили в ДНР

Один мирный житель погиб в понедельник из-за обстрелов ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Один мирный житель погиб в понедельник из-за обстрелов ВСУ, заявили в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике в понедельник из-за обстрелов со стороны ВС Украины погиб один мирный житель, повреждено три школы, два дома... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:54

2022-02-21T19:54

2022-02-21T19:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике в понедельник из-за обстрелов со стороны ВС Украины погиб один мирный житель, повреждено три школы, два дома и линия электропередач, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР."В результате украинской агрессии погиб один мирный житель, повреждены три школы... Два жилых дома... Кроме того, повреждена линия электропередач в Петровском районе города Донецка, подстанция 35 кВ "Чекист" в Старомихайловке, обесточена Донецкая фильтровальная станция, ограничено водоснабжение республики", - сказал журналистам представитель ведомства .Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр