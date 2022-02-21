https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1774199206.html
Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ
Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с видеообращением, сообщило издание "Сегодня". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T23:58
2022-02-21T23:58
2022-02-22T07:42
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
признание днр и лнр в россии
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с видеообращением, сообщило издание "Сегодня".Ранее Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО)."Сегодня Зеленский обратится с видеообращением, заявили перед брифингом СНБО журналистам", - сообщает издание в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, признание днр и лнр в россии
23:58 21.02.2022 (обновлено: 07:42 22.02.2022)
Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ
"Сегодня": Зеленский в понедельник выступит с видеообращением к народу