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Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ
Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с видеообращением, сообщило издание "Сегодня". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T23:58
2022-02-22T07:42
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
признание днр и лнр в россии
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с видеообращением, сообщило издание "Сегодня".Ранее Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО)."Сегодня Зеленский обратится с видеообращением, заявили перед брифингом СНБО журналистам", - сообщает издание в своем Telegram-канале.
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Севастиан Котов
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, признание днр и лнр в россии
23:58 21.02.2022 (обновлено: 07:42 22.02.2022)
 
Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ

"Сегодня": Зеленский в понедельник выступит с видеообращением к народу

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с видеообращением, сообщило издание "Сегодня".
Ранее Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).
"Сегодня Зеленский обратится с видеообращением, заявили перед брифингом СНБО журналистам", - сообщает издание в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 19:58
В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей развалом Украины
Опубликовано: Севастиан Котов
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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