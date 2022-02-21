https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1774199206.html

Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ

Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с видеообращением, сообщило издание "Сегодня". РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T23:58

2022-02-21T23:58

2022-02-22T07:42

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

украина

признание днр и лнр в россии

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с видеообращением, сообщило издание "Сегодня".Ранее Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО)."Сегодня Зеленский обратится с видеообращением, заявили перед брифингом СНБО журналистам", - сообщает издание в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, признание днр и лнр в россии