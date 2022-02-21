Зеленский допустил ошибку в Мюнхене. Запад не простит

17:23 21.02.2022 (обновлено: 20:05 21.02.2022)
Politico: слова Зеленского в Мюнхене оскорбили Запад
Politico: президент Украины Зеленский обвинил Запад в бездействии и оскорбил союзников
© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, осудил западных партнеров Киева за недостаточную помощь, пишет Politico.
"Зеленский удостоился оваций на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. А затем укусил руки, которые ему аплодировали, когда в язвительной речи обрушился на западных союзников", — говорится в тексте.
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Зеленский говорил также о готовности встретиться с Владимиром Путиным и сообщил, что при обстрелах в Донбассе "никто не ранен и не убит". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько в ДНР и ЛНР погибло людей из-за действий Киева.
Западные политики и СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовится напасть на Украину. В Москве отвергают все претензии, отмечая, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Так, в последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: украинские силовики обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенного оружия, есть жертвы среди мирных жителей. На фоне угрозы со стороны Киева руководство самопровозглашенных республик начало эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявило всеобщую мобилизацию.
Опубликовано: Кирилл Иванников