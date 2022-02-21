https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1774119273.html

Зеленский допустил ошибку в Мюнхене. Запад не простит

Politico: слова Зеленского в Мюнхене оскорбили Запад - РИА Новости, 21.02.2022

Зеленский допустил ошибку в Мюнхене. Запад не простит

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, осудил западных партнеров Киева за недостаточную помощь, пишет... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:23

2022-02-21T17:23

2022-02-21T20:05

в мире

мюнхенская конференция по безопасности

владимир зеленский

украина

нато

сша

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, осудил западных партнеров Киева за недостаточную помощь, пишет Politico."Зеленский удостоился оваций на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. А затем укусил руки, которые ему аплодировали, когда в язвительной речи обрушился на западных союзников", — говорится в тексте.В частности, отмечает автор, украинский лидер, не называя имен, уколол Германию за то, что она не решается послать военную помощь Украине в виде летального оружия. Кроме того, слова Зеленского бросили тень на Соединенные Штаты — за отказ ввести превентивные санкции против России.Зеленский говорил также о готовности встретиться с Владимиром Путиным и сообщил, что при обстрелах в Донбассе "никто не ранен и не убит". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько в ДНР и ЛНР погибло людей из-за действий Киева.Западные политики и СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовится напасть на Украину. В Москве отвергают все претензии, отмечая, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Так, в последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: украинские силовики обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенного оружия, есть жертвы среди мирных жителей. На фоне угрозы со стороны Киева руководство самопровозглашенных республик начало эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявило всеобщую мобилизацию.

https://ria.ru/20220221/kultura-1774093025.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, украина, нато, сша