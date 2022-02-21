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Зеленский допустил ошибку в Мюнхене. Запад не простит
Politico: слова Зеленского в Мюнхене оскорбили Запад - РИА Новости, 21.02.2022
Зеленский допустил ошибку в Мюнхене. Запад не простит
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, осудил западных партнеров Киева за недостаточную помощь, пишет... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:23
2022-02-21T20:05
в мире
мюнхенская конференция по безопасности
владимир зеленский
украина
нато
сша
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, осудил западных партнеров Киева за недостаточную помощь, пишет Politico."Зеленский удостоился оваций на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. А затем укусил руки, которые ему аплодировали, когда в язвительной речи обрушился на западных союзников", — говорится в тексте.В частности, отмечает автор, украинский лидер, не называя имен, уколол Германию за то, что она не решается послать военную помощь Украине в виде летального оружия. Кроме того, слова Зеленского бросили тень на Соединенные Штаты — за отказ ввести превентивные санкции против России.Зеленский говорил также о готовности встретиться с Владимиром Путиным и сообщил, что при обстрелах в Донбассе "никто не ранен и не убит". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько в ДНР и ЛНР погибло людей из-за действий Киева.Западные политики и СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовится напасть на Украину. В Москве отвергают все претензии, отмечая, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Так, в последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: украинские силовики обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенного оружия, есть жертвы среди мирных жителей. На фоне угрозы со стороны Киева руководство самопровозглашенных республик начало эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявило всеобщую мобилизацию.
https://ria.ru/20220221/kultura-1774093025.html
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Кирилл Иванников
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в мире, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, украина, нато, сша
17:23 21.02.2022 (обновлено: 20:05 21.02.2022)
 
Politico: слова Зеленского в Мюнхене оскорбили Запад

Politico: президент Украины Зеленский обвинил Запад в бездействии и оскорбил союзников

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, осудил западных партнеров Киева за недостаточную помощь, пишет Politico.
"Зеленский удостоился оваций на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. А затем укусил руки, которые ему аплодировали, когда в язвительной речи обрушился на западных союзников", — говорится в тексте.
Девушка в шляпе статуи Свободы на фоне Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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В частности, отмечает автор, украинский лидер, не называя имен, уколол Германию за то, что она не решается послать военную помощь Украине в виде летального оружия. Кроме того, слова Зеленского бросили тень на Соединенные Штаты — за отказ ввести превентивные санкции против России.
Зеленский говорил также о готовности встретиться с Владимиром Путиным и сообщил, что при обстрелах в Донбассе "никто не ранен и не убит". В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько в ДНР и ЛНР погибло людей из-за действий Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Западные политики и СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовится напасть на Украину. В Москве отвергают все претензии, отмечая, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Так, в последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: украинские силовики обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенного оружия, есть жертвы среди мирных жителей. На фоне угрозы со стороны Киева руководство самопровозглашенных республик начало эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявило всеобщую мобилизацию.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Кирилл Иванников
 
В миреМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийУкраинаНАТОСША
 
 
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