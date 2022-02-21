https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1773977819.html

"Жалкий клоун": Зеленский неудачно спародировал Путина в Мюнхене

На Украине рассказали о неудачной попытке Зеленского повторить речь Путина - РИА Новости, 21.02.2022

"Жалкий клоун": Зеленский неудачно спародировал Путина в Мюнхене

Во время выступления на конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить Мюнхенскую речь Владимира Путина, однако она не... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T01:37

2022-02-21T01:37

2022-02-21T05:31

дмитрий песков

россия

восточная европа

мюнхен

нато

мюнхенская конференция по безопасности

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Во время выступления на конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить Мюнхенскую речь Владимира Путина, однако она не возымела успеха, написали в статье для "Страны.ua" замглавреда издания Максим Минин и обозреватель Александра Харченко.Авторы материала напомнили, что в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года Путин очертил системные противоречия России с НАТО и США.Обозреватели обратили внимание, что после своего выступления Путин вел последовательный курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности. В то же время Зеленский в своей речи признал, что Украина не в состоянии выполнить никаких своих задач без внешней подпитки.При этом публицисты похвалили Зеленского, который озвучил мнение, что "никакой войны с Россией не будет"."Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и "вторжения". Судя по всему, он думает, что его "разводят", — заключили авторы.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи Путина был шанс на понимание государств Запада о бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к "опасной черте".В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773926657.html

https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773850140.html

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восточная европа

мюнхен

украина

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Никита Брыкин

дмитрий песков, россия, восточная европа, мюнхен, нато, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире