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https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1773977819.html
"Жалкий клоун": Зеленский неудачно спародировал Путина в Мюнхене
На Украине рассказали о неудачной попытке Зеленского повторить речь Путина - РИА Новости, 21.02.2022
"Жалкий клоун": Зеленский неудачно спародировал Путина в Мюнхене
Во время выступления на конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить Мюнхенскую речь Владимира Путина, однако она не... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T01:37
2022-02-21T05:31
дмитрий песков
россия
восточная европа
мюнхен
нато
мюнхенская конференция по безопасности
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Во время выступления на конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить Мюнхенскую речь Владимира Путина, однако она не возымела успеха, написали в статье для "Страны.ua" замглавреда издания Максим Минин и обозреватель Александра Харченко.Авторы материала напомнили, что в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года Путин очертил системные противоречия России с НАТО и США.Обозреватели обратили внимание, что после своего выступления Путин вел последовательный курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности. В то же время Зеленский в своей речи признал, что Украина не в состоянии выполнить никаких своих задач без внешней подпитки.При этом публицисты похвалили Зеленского, который озвучил мнение, что "никакой войны с Россией не будет"."Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и "вторжения". Судя по всему, он думает, что его "разводят", — заключили авторы.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи Путина был шанс на понимание государств Запада о бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к "опасной черте".В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220220/zelenskiy-1773926657.html
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дмитрий песков, россия, восточная европа, мюнхен, нато, мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире
01:37 21.02.2022 (обновлено: 05:31 21.02.2022)
 
На Украине рассказали о неудачной попытке Зеленского повторить речь Путина

"Страна.ua": в мюнхенской речи Зеленский критиковал Запад за недостаток "любви" к Украине

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Andreas Gebert
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Во время выступления на конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить Мюнхенскую речь Владимира Путина, однако она не возымела успеха, написали в статье для "Страны.ua" замглавреда издания Максим Минин и обозреватель Александра Харченко.
Авторы материала напомнили, что в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года Путин очертил системные противоречия России с НАТО и США.
"Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную "любовь" к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких "реформ", — говорится в публикации.
Обозреватели обратили внимание, что после своего выступления Путин вел последовательный курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности. В то же время Зеленский в своей речи признал, что Украина не в состоянии выполнить никаких своих задач без внешней подпитки.
"То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими "детскими обидами" на недостаточное внимание со стороны партнеров", — написали Минин и Харченко.
При этом публицисты похвалили Зеленского, который озвучил мнение, что "никакой войны с Россией не будет".
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"Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и "вторжения". Судя по всему, он думает, что его "разводят", — заключили авторы.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи Путина был шанс на понимание государств Запада о бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к "опасной черте".
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
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Опубликовано: Никита Брыкин
 
Дмитрий ПесковРоссияВосточная ЕвропаМюнхенНАТОМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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