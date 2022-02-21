"Жалкий клоун": Зеленский неудачно спародировал Путина в Мюнхене

01:37 21.02.2022 (обновлено: 05:31 21.02.2022)
На Украине рассказали о неудачной попытке Зеленского повторить речь Путина
"Страна.ua": в мюнхенской речи Зеленский критиковал Запад за недостаток "любви" к Украине
© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Во время выступления на конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить Мюнхенскую речь Владимира Путина, однако она не возымела успеха, написали в статье для "Страны.ua" замглавреда издания Максим Минин и обозреватель Александра Харченко.
"Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную "любовь" к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких "реформ", — говорится в публикации.
"То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими "детскими обидами" на недостаточное внимание со стороны партнеров", — написали Минин и Харченко.
При этом публицисты похвалили Зеленского, который озвучил мнение, что "никакой войны с Россией не будет".
"Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и "вторжения". Судя по всему, он думает, что его "разводят", — заключили авторы.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он подверг жесткой критике внешнюю политику Соединенных Штатов и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что после Мюнхенской речи Путина был шанс на понимание государств Запада о бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к "опасной черте".
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за приписываемых России "опасных действий" у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти страны уверены, что утверждения об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
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Опубликовано: Никита Брыкин