https://ria.ru/20220221/zavisimost-1773850663.html
Граждан предупредили о препаратах, вызывающих зависимость
Граждан предупредили о препаратах, вызывающих зависимость - РИА Новости, 21.02.2022
Граждан предупредили о препаратах, вызывающих зависимость
Зависимость может вызвать любое лекарство. Чаще всего зависимость может быть либо психическая, либо физическая, рассказал агентству "Прайм" старший научный... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T04:15
2022-02-21T04:15
2022-02-21T04:15
общество
россия
владимир роговский
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
медицина
наркотики
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Зависимость может вызвать любое лекарство. Чаще всего зависимость может быть либо психическая, либо физическая, рассказал агентству "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.Психическая зависимость возникает, когда человек испытывает какие-то приятные чувства после приема лекарства и хочет получить их снова. Эта история часто возникает при употреблении психотропных препаратов, отметил Роговский.При физической зависимости сам организм настолько привыкает к лекарству, что использует его для своих нужд.Для избавления от лекарственной зависимости необходимо обратиться к врачу."Бороться с зависимостями очень сложно — такая борьба может продолжаться годами. Лучший способ — не доводить до этого, понимая, к чему приведет бесконтрольный прием различных веществ", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220122/lekarstvo-1769083701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир роговский, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, медицина, наркотики
Граждан предупредили о препаратах, вызывающих зависимость
Фармаколог Роговский: при приятных чувствах от приема лекарства появляется зависимость