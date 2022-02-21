https://ria.ru/20220221/zavisimost-1773850663.html

Граждан предупредили о препаратах, вызывающих зависимость

Граждан предупредили о препаратах, вызывающих зависимость - РИА Новости, 21.02.2022

Граждан предупредили о препаратах, вызывающих зависимость

Зависимость может вызвать любое лекарство. Чаще всего зависимость может быть либо психическая, либо физическая, рассказал агентству "Прайм" старший научный... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T04:15

2022-02-21T04:15

2022-02-21T04:15

общество

россия

владимир роговский

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

медицина

наркотики

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Зависимость может вызвать любое лекарство. Чаще всего зависимость может быть либо психическая, либо физическая, рассказал агентству "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.Психическая зависимость возникает, когда человек испытывает какие-то приятные чувства после приема лекарства и хочет получить их снова. Эта история часто возникает при употреблении психотропных препаратов, отметил Роговский.При физической зависимости сам организм настолько привыкает к лекарству, что использует его для своих нужд.Для избавления от лекарственной зависимости необходимо обратиться к врачу."Бороться с зависимостями очень сложно — такая борьба может продолжаться годами. Лучший способ — не доводить до этого, понимая, к чему приведет бесконтрольный прием различных веществ", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220122/lekarstvo-1769083701.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, владимир роговский, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, медицина, наркотики