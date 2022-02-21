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Граждан предупредили о препаратах, вызывающих зависимость
Граждан предупредили о препаратах, вызывающих зависимость - РИА Новости, 21.02.2022
Граждан предупредили о препаратах, вызывающих зависимость
Зависимость может вызвать любое лекарство. Чаще всего зависимость может быть либо психическая, либо физическая, рассказал агентству "Прайм" старший научный... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T04:15
2022-02-21T04:15
общество
россия
владимир роговский
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
медицина
наркотики
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Зависимость может вызвать любое лекарство. Чаще всего зависимость может быть либо психическая, либо физическая, рассказал агентству "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.Психическая зависимость возникает, когда человек испытывает какие-то приятные чувства после приема лекарства и хочет получить их снова. Эта история часто возникает при употреблении психотропных препаратов, отметил Роговский.При физической зависимости сам организм настолько привыкает к лекарству, что использует его для своих нужд.Для избавления от лекарственной зависимости необходимо обратиться к врачу."Бороться с зависимостями очень сложно — такая борьба может продолжаться годами. Лучший способ — не доводить до этого, понимая, к чему приведет бесконтрольный прием различных веществ", — заключил собеседник агентства.
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Григорий Ивашкин
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общество, россия, владимир роговский, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, медицина, наркотики
04:15 21.02.2022
 
Граждан предупредили о препаратах, вызывающих зависимость

Фармаколог Роговский: при приятных чувствах от приема лекарства появляется зависимость

© Depositphotos / MrHamsterГорсть таблеток
Горсть таблеток - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Depositphotos / MrHamster
Горсть таблеток . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Зависимость может вызвать любое лекарство. Чаще всего зависимость может быть либо психическая, либо физическая, рассказал агентству "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский.
Психическая зависимость возникает, когда человек испытывает какие-то приятные чувства после приема лекарства и хочет получить их снова. Эта история часто возникает при употреблении психотропных препаратов, отметил Роговский.
При физической зависимости сам организм настолько привыкает к лекарству, что использует его для своих нужд.
Для избавления от лекарственной зависимости необходимо обратиться к врачу.
"Бороться с зависимостями очень сложно — такая борьба может продолжаться годами. Лучший способ — не доводить до этого, понимая, к чему приведет бесконтрольный прием различных веществ", — заключил собеседник агентства.
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 20:13
Доктор Мясников сравнил капли для носа с наркотиками
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
ОбществоРоссияВладимир РоговскийРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаМедицинаНаркотики
 
 
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