https://ria.ru/20220221/zapad-1774147122.html

У Запада нет желания идти навстречу России по безопасности, заявил Лавров

У Запада нет желания идти навстречу России по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022

У Запада нет желания идти навстречу России по безопасности, заявил Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил об отсутствии желания Запада идти навстречу ключевым... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:39

2022-02-21T18:39

2022-02-21T18:39

россия

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил об отсутствии желания Запада идти навстречу ключевым предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявили в понедельник МИД РФ по итогам телефонного разговора."Главы внешнеполитических ведомств продолжили обстоятельный обмен мнениями по вопросам предоставления России юридически обязывающих гарантий безопасности, а также урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении МИД РФ."Касательно ситуации, связанной с российскими инициативами о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, отмечено отсутствие движения стран навстречу выдвинутым нами инициативам по ключевым элементам", - подчеркнули в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20220221/nato-1774114209.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей лавров