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У Запада нет желания идти навстречу России по безопасности, заявил Лавров
У Запада нет желания идти навстречу России по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022
У Запада нет желания идти навстречу России по безопасности, заявил Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил об отсутствии желания Запада идти навстречу ключевым... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:39
2022-02-21T18:39
россия
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил об отсутствии желания Запада идти навстречу ключевым предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявили в понедельник МИД РФ по итогам телефонного разговора."Главы внешнеполитических ведомств продолжили обстоятельный обмен мнениями по вопросам предоставления России юридически обязывающих гарантий безопасности, а также урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении МИД РФ."Касательно ситуации, связанной с российскими инициативами о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, отмечено отсутствие движения стран навстречу выдвинутым нами инициативам по ключевым элементам", - подчеркнули в российском дипведомстве.
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россия, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей лавров
18:39 21.02.2022
 
У Запада нет желания идти навстречу России по безопасности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: у Запада нет желания идти навстречу предложениям России по безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил об отсутствии желания Запада идти навстречу ключевым предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявили в понедельник МИД РФ по итогам телефонного разговора.
"Главы внешнеполитических ведомств продолжили обстоятельный обмен мнениями по вопросам предоставления России юридически обязывающих гарантий безопасности, а также урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Касательно ситуации, связанной с российскими инициативами о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, отмечено отсутствие движения стран навстречу выдвинутым нами инициативам по ключевым элементам", - подчеркнули в российском дипведомстве.
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:06
Лавров: Запад не готов воспринимать предложения России по нерасширению НАТО
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияЕвропаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреСергей Лавров
 
 
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