https://ria.ru/20220221/zapad-1774147122.html
У Запада нет желания идти навстречу России по безопасности, заявил Лавров
У Запада нет желания идти навстречу России по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022
У Запада нет желания идти навстречу России по безопасности, заявил Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил об отсутствии желания Запада идти навстречу ключевым... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:39
2022-02-21T18:39
2022-02-21T18:39
россия
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил об отсутствии желания Запада идти навстречу ключевым предложениям РФ по гарантиям безопасности, заявили в понедельник МИД РФ по итогам телефонного разговора."Главы внешнеполитических ведомств продолжили обстоятельный обмен мнениями по вопросам предоставления России юридически обязывающих гарантий безопасности, а также урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении МИД РФ."Касательно ситуации, связанной с российскими инициативами о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, отмечено отсутствие движения стран навстречу выдвинутым нами инициативам по ключевым элементам", - подчеркнули в российском дипведомстве.
https://ria.ru/20220221/nato-1774114209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей лавров
У Запада нет желания идти навстречу России по безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: у Запада нет желания идти навстречу предложениям России по безопасности