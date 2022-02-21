https://ria.ru/20220221/yubiley-1774007449.html
Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем
Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем - РИА Новости, 21.02.2022
Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РФ Веру Алентову с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:22
2022-02-21T10:22
2022-02-21T10:27
владимир путин
вера алентова
московский драматический театр имени а. с. пушкина
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770705810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55114508330fbced7f2fbb6f3ac63941.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РФ Веру Алентову с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Актрисе исполнилось 80 лет."Уважаемая Вера Валентиновна! Примите поздравления по случаю юбилейного Дня рождения. Вы добились успеха и признания в сложной актерской профессии, подарили ценителям театрального искусства и кинематографа блистательную галерею ярких, запоминающихся, самобытных работ", - приводятся слова президента на сайте.Он отметил, что каждая роль Алентовой и на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, и в кино – свидетельство высокого профессионального мастерства, искренней, безграничной любви к делу.Путин также пожелал актрисе доброго здоровья и творческого вдохновения.
https://ria.ru/20220209/alentova-1771898271.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770705810_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc415d5dbf7e9e037328a9807d307d04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вера алентова, московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры
10:22 21.02.2022 (обновлено: 10:27 21.02.2022)
Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем
Президент Путин поздравил народную артистку России Веру Алентову с юбилеем