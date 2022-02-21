Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220221/yubiley-1774007449.html
Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем
Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем - РИА Новости, 21.02.2022
Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РФ Веру Алентову с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:22
2022-02-21T10:27
владимир путин
вера алентова
московский драматический театр имени а. с. пушкина
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770705810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55114508330fbced7f2fbb6f3ac63941.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РФ Веру Алентову с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Актрисе исполнилось 80 лет."Уважаемая Вера Валентиновна! Примите поздравления по случаю юбилейного Дня рождения. Вы добились успеха и признания в сложной актерской профессии, подарили ценителям театрального искусства и кинематографа блистательную галерею ярких, запоминающихся, самобытных работ", - приводятся слова президента на сайте.Он отметил, что каждая роль Алентовой и на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, и в кино – свидетельство высокого профессионального мастерства, искренней, безграничной любви к делу.Путин также пожелал актрисе доброго здоровья и творческого вдохновения.
https://ria.ru/20220209/alentova-1771898271.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770705810_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc415d5dbf7e9e037328a9807d307d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, вера алентова, московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры
10:22 21.02.2022 (обновлено: 10:27 21.02.2022)
 
Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем

Президент Путин поздравил народную артистку России Веру Алентову с юбилеем

© Фото : Илья ВарданянВера Алентова. Фотография к спектаклю "Мадам Рубинштейн"
Вера Алентова. Фотография к спектаклю Мадам Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : Илья Варданян
Вера Алентова. Фотография к спектаклю "Мадам Рубинштейн"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РФ Веру Алентову с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Актрисе исполнилось 80 лет.
"Уважаемая Вера Валентиновна! Примите поздравления по случаю юбилейного Дня рождения. Вы добились успеха и признания в сложной актерской профессии, подарили ценителям театрального искусства и кинематографа блистательную галерею ярких, запоминающихся, самобытных работ", - приводятся слова президента на сайте.
Он отметил, что каждая роль Алентовой и на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, и в кино – свидетельство высокого профессионального мастерства, искренней, безграничной любви к делу.
Путин также пожелал актрисе доброго здоровья и творческого вдохновения.
Фотография к спектаклю Мадам Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 15:30Культура
Вера Алентова отпразднует 80-летие на сцене Театра Пушкина
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
КультураВладимир ПутинВера АлентоваМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала