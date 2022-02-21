https://ria.ru/20220221/yubiley-1774007449.html

Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем

Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем - РИА Новости, 21.02.2022

Путин поздравил актрису Веру Алентову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РФ Веру Алентову с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:22

2022-02-21T10:22

2022-02-21T10:27

владимир путин

вера алентова

московский драматический театр имени а. с. пушкина

культура

новости культуры

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РФ Веру Алентову с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Актрисе исполнилось 80 лет."Уважаемая Вера Валентиновна! Примите поздравления по случаю юбилейного Дня рождения. Вы добились успеха и признания в сложной актерской профессии, подарили ценителям театрального искусства и кинематографа блистательную галерею ярких, запоминающихся, самобытных работ", - приводятся слова президента на сайте.Он отметил, что каждая роль Алентовой и на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, и в кино – свидетельство высокого профессионального мастерства, искренней, безграничной любви к делу.Путин также пожелал актрисе доброго здоровья и творческого вдохновения.

https://ria.ru/20220209/alentova-1771898271.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, вера алентова, московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры