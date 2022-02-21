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В работе "Яндекса" произошли сбои
В работе "Яндекса" произошли сбои - РИА Новости, 21.02.2022
В работе "Яндекса" произошли сбои
Пользователи "Яндекса" сообщают о неполадках в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:06
2022-02-21T10:06
общество
москва
новосибирск
россия
яндекс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пользователи "Яндекса" сообщают о неполадках в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 9.37 мск было зафиксировано 1590 жалоб. При этом 79% претензий связаны с работой веб-сайта, 14% пользователей жалуются на отсутствие возможности авторизоваться, еще 8% - на проблемы с поисковиком.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России.
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москва
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Ольга Маркова
Ольга Маркова
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общество, москва, новосибирск, россия, яндекс
10:06 21.02.2022
 
В работе "Яндекса" произошли сбои

Пользователи "Яндекса" пожаловались на сбои в работе сервиса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Офис компании "Яндекс"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пользователи "Яндекса" сообщают о неполадках в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 9.37 мск было зафиксировано 1590 жалоб. При этом 79% претензий связаны с работой веб-сайта, 14% пользователей жалуются на отсутствие возможности авторизоваться, еще 8% - на проблемы с поисковиком.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 19:18
В работе Twitter произошел глобальный сбой
Опубликовано: Ольга Маркова
 
ОбществоМоскваНовосибирскРоссияЯндекс
 
 
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