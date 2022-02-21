https://ria.ru/20220221/yandex-1774004027.html
В работе "Яндекса" произошли сбои
В работе "Яндекса" произошли сбои - РИА Новости, 21.02.2022
В работе "Яндекса" произошли сбои
Пользователи "Яндекса" сообщают о неполадках в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:06
2022-02-21T10:06
2022-02-21T10:06
общество
москва
новосибирск
россия
яндекс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пользователи "Яндекса" сообщают о неполадках в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 9.37 мск было зафиксировано 1590 жалоб. При этом 79% претензий связаны с работой веб-сайта, 14% пользователей жалуются на отсутствие возможности авторизоваться, еще 8% - на проблемы с поисковиком.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, новосибирск, россия, яндекс
В работе "Яндекса" произошли сбои
Пользователи "Яндекса" пожаловались на сбои в работе сервиса