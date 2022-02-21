https://ria.ru/20220221/yandex-1774004027.html

В работе "Яндекса" произошли сбои

В работе "Яндекса" произошли сбои - РИА Новости, 21.02.2022

В работе "Яндекса" произошли сбои

Пользователи "Яндекса" сообщают о неполадках в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:06

2022-02-21T10:06

2022-02-21T10:06

общество

москва

новосибирск

россия

яндекс

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пользователи "Яндекса" сообщают о неполадках в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 9.37 мск было зафиксировано 1590 жалоб. При этом 79% претензий связаны с работой веб-сайта, 14% пользователей жалуются на отсутствие возможности авторизоваться, еще 8% - на проблемы с поисковиком.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России.

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москва

новосибирск

россия

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, москва, новосибирск, россия, яндекс