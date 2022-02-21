Депутата Мосгордумы Янчук отпустили из ОВД
На депутата МГД Янчук составили протокол об участии в несогласованной акции в Троицке
Депутат Мосгордумы Елена Янчук
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Елена Янчук сообщила, что ее отпустили из ОВД, на неё составили протокол о нарушении правил участия в несогласованной акции в Троицке.
Ранее Янчук сообщила в своём Telegram-канале о том, что ее задержали в Москве якобы за организацию митинга.
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"Вышла из ОВД. Составили протокол о нарушении правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) в Троицке. О дате суда известят отдельно. Хотя никакой незаконной акции там не было, а с троичанами работаю по их обращениям. Вместо этого лучше бы власти начали переговоры с людьми по ситуации с Троицким лесом", - пишет Янчук в своем Telegram-канале.
"Меня задержали за участие в якобы несогласованной акции, а несогласованной акцией назвали встречу депутата Госдумы с избирателями в Троицке по вопросам защиты Троицкого леса. Я туда ездила как депутат Мосгордумы на встречу с депутатом Госдумы, а также по обращениям и просьбам местных жителей тоже по вопросу Троицкого леса. Они ко мне обращались по вопросам вырубки и с жалобами на избиения в ответ на просьбы показать документы ", - рассказала Янчук.
Ранее в Троицке назрел конфликт из-за строительства школы-гиганта более чем на 2 тысячи учеников, из-за которого необходимо вырубить часть Троицкого лесопарка. Местные жители продолжают пикетировать стройплощадку.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев