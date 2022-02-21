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Депутата Мосгордумы Янчук отпустили из ОВД
Депутата Мосгордумы Янчук отпустили из ОВД - РИА Новости, 21.02.2022
Депутата Мосгордумы Янчук отпустили из ОВД
Депутат Мосгордумы Елена Янчук сообщила, что ее отпустили из ОВД, на неё составили протокол о нарушении правил участия в несогласованной акции в Троицке. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:54
2022-02-21T16:54
госдума рф
московская городская дума
кпрф
россия
общество
происшествия
троицк
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Елена Янчук сообщила, что ее отпустили из ОВД, на неё составили протокол о нарушении правил участия в несогласованной акции в Троицке.Ранее Янчук сообщила в своём Telegram-канале о том, что ее задержали в Москве якобы за организацию митинга."Вышла из ОВД. Составили протокол о нарушении правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) в Троицке. О дате суда известят отдельно. Хотя никакой незаконной акции там не было, а с троичанами работаю по их обращениям. Вместо этого лучше бы власти начали переговоры с людьми по ситуации с Троицким лесом", - пишет Янчук в своем Telegram-канале.Она пояснила РИА Новости, что приезжала в Троицк по просьбам местных жителей и на встречу с депутатом Госдумы."Меня задержали за участие в якобы несогласованной акции, а несогласованной акцией назвали встречу депутата Госдумы с избирателями в Троицке по вопросам защиты Троицкого леса. Я туда ездила как депутат Мосгордумы на встречу с депутатом Госдумы, а также по обращениям и просьбам местных жителей тоже по вопросу Троицкого леса. Они ко мне обращались по вопросам вырубки и с жалобами на избиения в ответ на просьбы показать документы ", - рассказала Янчук.Ранее в Троицке назрел конфликт из-за строительства школы-гиганта более чем на 2 тысячи учеников, из-за которого необходимо вырубить часть Троицкого лесопарка. Местные жители продолжают пикетировать стройплощадку.
https://ria.ru/20220216/solovey-1773203205.html
https://ria.ru/20220128/mitrokhin-1770022685.html
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госдума рф, московская городская дума, кпрф, россия, общество, происшествия, троицк
16:54 21.02.2022
 
Депутата Мосгордумы Янчук отпустили из ОВД

На депутата МГД Янчук составили протокол об участии в несогласованной акции в Троицке

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутат Мосгордумы Елена Янчук
Депутат Мосгордумы Елена Янчук - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Депутат Мосгордумы Елена Янчук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Мосгордумы Елена Янчук сообщила, что ее отпустили из ОВД, на неё составили протокол о нарушении правил участия в несогласованной акции в Троицке.
Ранее Янчук сообщила в своём Telegram-канале о том, что ее задержали в Москве якобы за организацию митинга.
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"Вышла из ОВД. Составили протокол о нарушении правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) в Троицке. О дате суда известят отдельно. Хотя никакой незаконной акции там не было, а с троичанами работаю по их обращениям. Вместо этого лучше бы власти начали переговоры с людьми по ситуации с Троицким лесом", - пишет Янчук в своем Telegram-канале.
Она пояснила РИА Новости, что приезжала в Троицк по просьбам местных жителей и на встречу с депутатом Госдумы.
"Меня задержали за участие в якобы несогласованной акции, а несогласованной акцией назвали встречу депутата Госдумы с избирателями в Троицке по вопросам защиты Троицкого леса. Я туда ездила как депутат Мосгордумы на встречу с депутатом Госдумы, а также по обращениям и просьбам местных жителей тоже по вопросу Троицкого леса. Они ко мне обращались по вопросам вырубки и с жалобами на избиения в ответ на просьбы показать документы ", - рассказала Янчук.
Ранее в Троицке назрел конфликт из-за строительства школы-гиганта более чем на 2 тысячи учеников, из-за которого необходимо вырубить часть Троицкого лесопарка. Местные жители продолжают пикетировать стройплощадку.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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