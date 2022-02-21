00:57 21.02.2022 (обновлено: 01:21 21.02.2022)
На окраине Луганска раздались еще несколько взрывов
Еще несколько взрывов раздались в окрестностях Луганска
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Еще несколько взрывов раздались в окрестностях Луганска, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас в городе действует комендантский час, поэтому на улицах нет машин и пешеходов.
Однако неожиданные звуки взрывов разбудили всех городских собак, которые теперь громко лают.
Власти ДНР и ЛНР в четверг утром заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям республик. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Вчера, 13:48Зеленский решил создать ядерную бомбу
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
В Народной милиции ДНР подчеркнули, что запрещенные артиллерийские орудия ВСУ расположены на позициях у населенных пунктов, что указывает на подготовку к силовому решению.
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких военных операций. Как он заявил в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Никита Стома