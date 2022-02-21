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На окраине Луганска раздались еще несколько взрывов

На окраине Луганска раздались еще несколько взрывов - РИА Новости, 21.02.2022

На окраине Луганска раздались еще несколько взрывов

Еще несколько взрывов раздались в окрестностях Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T00:57

2022-02-21T00:57

2022-02-21T01:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

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луганская народная республика

украина

луганск

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Еще несколько взрывов раздались в окрестностях Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас в городе действует комендантский час, поэтому на улицах нет машин и пешеходов.Однако неожиданные звуки взрывов разбудили всех городских собак, которые теперь громко лают.Власти ДНР и ЛНР в четверг утром заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям республик. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.В Народной милиции ДНР подчеркнули, что запрещенные артиллерийские орудия ВСУ расположены на позициях у населенных пунктов, что указывает на подготовку к силовому решению.В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких военных операций. Как он заявил в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html

https://ria.ru/20220219/donbass-1773833421.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, луганск