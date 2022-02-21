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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/vzryvy-1773976723.html
На окраине Луганска раздались еще несколько взрывов
На окраине Луганска раздались еще несколько взрывов - РИА Новости, 21.02.2022
На окраине Луганска раздались еще несколько взрывов
Еще несколько взрывов раздались в окрестностях Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T00:57
2022-02-21T01:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
луганск
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Еще несколько взрывов раздались в окрестностях Луганска, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас в городе действует комендантский час, поэтому на улицах нет машин и пешеходов.Однако неожиданные звуки взрывов разбудили всех городских собак, которые теперь громко лают.Власти ДНР и ЛНР в четверг утром заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям республик. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.В Народной милиции ДНР подчеркнули, что запрещенные артиллерийские орудия ВСУ расположены на позициях у населенных пунктов, что указывает на подготовку к силовому решению.В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких военных операций. Как он заявил в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html
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луганская народная республика
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Никита Стома
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, луганск
00:57 21.02.2022 (обновлено: 01:21 21.02.2022)
 
На окраине Луганска раздались еще несколько взрывов

Еще несколько взрывов раздались в окрестностях Луганска

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Еще несколько взрывов раздались в окрестностях Луганска, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас в городе действует комендантский час, поэтому на улицах нет машин и пешеходов.
Однако неожиданные звуки взрывов разбудили всех городских собак, которые теперь громко лают.
Власти ДНР и ЛНР в четверг утром заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по позициям республик. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
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Зеленский решил создать ядерную бомбу
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
В Народной милиции ДНР подчеркнули, что запрещенные артиллерийские орудия ВСУ расположены на позициях у населенных пунктов, что указывает на подготовку к силовому решению.
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В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких военных операций. Как он заявил в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада неоднократно призывали Киев выполнять Минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛуганск
 
 
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