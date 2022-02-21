20:32 21.02.2022 (обновлено: 22:04 21.02.2022)
В Луганске прогремел взрыв
У здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске прогремел взрыв
© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкНа месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске
На месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. У здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске произошел взрыв.
По данным корреспондента РИА Новости с места событий, машина находилась буквально в 7-10 метрах от входа в представительство.
В Народной милиции добавили, что мирные жители не пострадали.
Вчера, 19:27В окрестностях Донецка прогремели взрывы
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.
© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкНа месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске
На месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
На этом фоне главы республик обратились к Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Президент России заявил, что в понедельник примет решение по этому вопросу.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев