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В Луганске прогремел взрыв

В Луганске прогремел взрыв - РИА Новости, 21.02.2022

В Луганске прогремел взрыв

У здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске произошел взрыв. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:32

2022-02-21T20:32

2022-02-21T22:04

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. У здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске произошел взрыв."Взрыв был покушением. На парковке возле офиса взорвалась машина. Пострадал руководитель представительства ЛНР в СЦКК и водитель", — сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.По данным корреспондента РИА Новости с места событий, машина находилась буквально в 7-10 метрах от входа в представительство.В Народной милиции добавили, что мирные жители не пострадали. Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.На этом фоне главы республик обратились к Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Президент России заявил, что в понедельник примет решение по этому вопросу. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, луганск, луганская народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр