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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/vzryv-1774169454.html
В Луганске прогремел взрыв
В Луганске прогремел взрыв - РИА Новости, 21.02.2022
В Луганске прогремел взрыв
У здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске произошел взрыв. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:32
2022-02-21T22:04
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганск
луганская народная республика
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. У здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске произошел взрыв."Взрыв был покушением. На парковке возле офиса взорвалась машина. Пострадал руководитель представительства ЛНР в СЦКК и водитель", — сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.По данным корреспондента РИА Новости с места событий, машина находилась буквально в 7-10 метрах от входа в представительство.В Народной милиции добавили, что мирные жители не пострадали. Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.На этом фоне главы республик обратились к Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Президент России заявил, что в понедельник примет решение по этому вопросу. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/donetsk-1774159703.html
луганск
луганская народная республика
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Владимир Лаврентьев
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РИА Новости
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в мире, луганск, луганская народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
20:32 21.02.2022 (обновлено: 22:04 21.02.2022)
 
В Луганске прогремел взрыв

У здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске прогремел взрыв

© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкНа месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске
На месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
На месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. У здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске произошел взрыв.
"Взрыв был покушением. На парковке возле офиса взорвалась машина. Пострадал руководитель представительства ЛНР в СЦКК и водитель", — сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По данным корреспондента РИА Новости с места событий, машина находилась буквально в 7-10 метрах от входа в представительство.
В Народной милиции добавили, что мирные жители не пострадали.
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 19:27
В окрестностях Донецка прогремели взрывы
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.
© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанкНа месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске
На месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
На месте взрыва у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
На этом фоне главы республик обратились к Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Президент России заявил, что в понедельник примет решение по этому вопросу.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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