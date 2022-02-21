https://ria.ru/20220221/vzryv-1774019643.html

В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв

В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв - РИА Новости, 21.02.2022

В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв

В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:18

2022-02-21T11:18

2022-02-21T12:05

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 фев — РИА Новости. В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.Звук было слышно на расстоянии нескольких километров.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Также ВСУ организовали на территории ДНР и ЛНР несколько диверсий: в частности, 18 февраля в Донецке взорвалась машина начальника управления Народной милиции, сам он не пострадал. В тот же день в Луганске прогремели два взрыва на газопроводе.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В ЛНР под мостом, через который вывозили граждан, обнаружили взрывное устройство.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220220/sholts-1773859130.html

донецкая народная республика

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика