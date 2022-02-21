Власти решают вопрос выплат детям, эвакуированным из Донбасса без взрослых
В Ростове-на-Дону решают вопрос выплат детям, эвакуированным из Донбасса без взрослых
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Власти Ростовской области прорабатывают вопрос начисления выплат в 10 тысяч рублей несовершеннолетним, эвакуированным из ДНР и ЛНР без сопровождения взрослых, сообщила в понедельник заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян.
"По несовершеннолетним детям, которые прибыли на территорию Российской Федерации без сопровождения и без доверенности, мы сейчас эту работу проводим с руководством ДНР и ЛНР для того, чтобы закрыть этот вопрос", - сказала Калугян.
Она добавила, что единовременная материальная помощь в 10 тысяч рублей положена в том числе воспитанникам детских домов. Калугян уточнила, что если группа детей прибыла централизованно, выплату может оформить сопровождающий либо по документу, где указано, что он является попечителем ребенка, либо по доверенности учреждения, из которого были эвакуированы дети.
"Если этого документа нет, то мы сейчас работаем с организациями, которые расположены на территории Украины, чтобы получить эти документы в электронном виде или по факсу, для того, чтобы произвести начисления", - пояснила замминистра.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева