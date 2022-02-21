Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/vyplaty-1774069114.html
Власти решают вопрос выплат детям, эвакуированным из Донбасса без взрослых
Власти решают вопрос выплат детям, эвакуированным из Донбасса без взрослых - РИА Новости, 21.02.2022
Власти решают вопрос выплат детям, эвакуированным из Донбасса без взрослых
Власти Ростовской области прорабатывают вопрос начисления выплат в 10 тысяч рублей несовершеннолетним, эвакуированным из ДНР и ЛНР без сопровождения взрослых,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:14
2022-02-21T14:14
в мире
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773797569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d78e49f0da017b416e0edc2e33888c2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Власти Ростовской области прорабатывают вопрос начисления выплат в 10 тысяч рублей несовершеннолетним, эвакуированным из ДНР и ЛНР без сопровождения взрослых, сообщила в понедельник заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян."По несовершеннолетним детям, которые прибыли на территорию Российской Федерации без сопровождения и без доверенности, мы сейчас эту работу проводим с руководством ДНР и ЛНР для того, чтобы закрыть этот вопрос", - сказала Калугян.Она добавила, что единовременная материальная помощь в 10 тысяч рублей положена в том числе воспитанникам детских домов. Калугян уточнила, что если группа детей прибыла централизованно, выплату может оформить сопровождающий либо по документу, где указано, что он является попечителем ребенка, либо по доверенности учреждения, из которого были эвакуированы дети."Если этого документа нет, то мы сейчас работаем с организациями, которые расположены на территории Украины, чтобы получить эти документы в электронном виде или по факсу, для того, чтобы произвести начисления", - пояснила замминистра.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774054915.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773797569_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_967aee137e145532e3453840993d5845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, ростовская область
14:14 21.02.2022
 
Власти решают вопрос выплат детям, эвакуированным из Донбасса без взрослых

В Ростове-на-Дону решают вопрос выплат детям, эвакуированным из Донбасса без взрослых

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Эвакуация воспитанников детского дома в городе Стаханове Луганской области на территорию России в Ростовскую область
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Власти Ростовской области прорабатывают вопрос начисления выплат в 10 тысяч рублей несовершеннолетним, эвакуированным из ДНР и ЛНР без сопровождения взрослых, сообщила в понедельник заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян.
"По несовершеннолетним детям, которые прибыли на территорию Российской Федерации без сопровождения и без доверенности, мы сейчас эту работу проводим с руководством ДНР и ЛНР для того, чтобы закрыть этот вопрос", - сказала Калугян.
Танк Т-34 на территории сквера имени А.А. Морозова в Брянске - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 13:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Брянской области создали штаб волонтеров для помощи беженцам из Донбасса
Она добавила, что единовременная материальная помощь в 10 тысяч рублей положена в том числе воспитанникам детских домов. Калугян уточнила, что если группа детей прибыла централизованно, выплату может оформить сопровождающий либо по документу, где указано, что он является попечителем ребенка, либо по доверенности учреждения, из которого были эвакуированы дети.
"Если этого документа нет, то мы сейчас работаем с организациями, которые расположены на территории Украины, чтобы получить эти документы в электронном виде или по факсу, для того, чтобы произвести начисления", - пояснила замминистра.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала