https://ria.ru/20220221/vyplaty-1774069114.html

Власти решают вопрос выплат детям, эвакуированным из Донбасса без взрослых

Власти решают вопрос выплат детям, эвакуированным из Донбасса без взрослых - РИА Новости, 21.02.2022

Власти решают вопрос выплат детям, эвакуированным из Донбасса без взрослых

Власти Ростовской области прорабатывают вопрос начисления выплат в 10 тысяч рублей несовершеннолетним, эвакуированным из ДНР и ЛНР без сопровождения взрослых,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:14

2022-02-21T14:14

2022-02-21T14:14

в мире

эвакуация жителей днр и лнр в россию

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773797569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d78e49f0da017b416e0edc2e33888c2.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Власти Ростовской области прорабатывают вопрос начисления выплат в 10 тысяч рублей несовершеннолетним, эвакуированным из ДНР и ЛНР без сопровождения взрослых, сообщила в понедельник заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян."По несовершеннолетним детям, которые прибыли на территорию Российской Федерации без сопровождения и без доверенности, мы сейчас эту работу проводим с руководством ДНР и ЛНР для того, чтобы закрыть этот вопрос", - сказала Калугян.Она добавила, что единовременная материальная помощь в 10 тысяч рублей положена в том числе воспитанникам детских домов. Калугян уточнила, что если группа детей прибыла централизованно, выплату может оформить сопровождающий либо по документу, где указано, что он является попечителем ребенка, либо по доверенности учреждения, из которого были эвакуированы дети."Если этого документа нет, то мы сейчас работаем с организациями, которые расположены на территории Украины, чтобы получить эти документы в электронном виде или по факсу, для того, чтобы произвести начисления", - пояснила замминистра.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/bezhentsy-1774054915.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, ростовская область