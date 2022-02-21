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Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП, пишут СМИ

Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2022

Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП, пишут СМИ

Минэкономразвития скорректировало оценку роста ВВП РФ в 2022 году с 3% до 2,8%, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:00

2022-02-21T09:00

2022-02-21T09:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ввп

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минэкономразвития скорректировало оценку роста ВВП РФ в 2022 году с 3% до 2,8%, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники, знакомые с уточненным промежуточным прогнозом министерства.Как пишет издание, пересмотр прогноза роста экономики подтвердил также федеральный чиновник. По его словам, предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы Минэкономразвития представило в правительство и администрацию президента – уточненные показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина 17 февраля."По словам федерального чиновника, уточнение оценки на 2022 год не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. Показатель предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 году", - пишет газета."Кроме уточнения ВВП, Минэкономразвития предложило пересмотреть и другие показатели. В частности, ведомство ожидает инфляцию в 2022 году на уровне 5,9% (ранее прогнозировался рост цен на 4%), а также цену на нефть в размере 77,7 доллара за баррель Urals (предыдущая оценка – 62,2 доллара)", - сказано в статье.В минувшую пятницу Росстат сообщил, что ВВП России в 2021 году, по первой оценке, вырос на 4,7%. В сентябрьском прогнозе Минэкономразвития рост экономики РФ по итогам 2021 года оценивался в 4,2%, а в январе министерство оценило рост в 4,6%.Действующий прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики в 2022 году на 3%, Банка России - на 2-3%.

https://ria.ru/20220219/energetika-1773653645.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ввп