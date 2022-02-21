Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/vvp-1773994061.html
Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП, пишут СМИ
Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2022
Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП, пишут СМИ
Минэкономразвития скорректировало оценку роста ВВП РФ в 2022 году с 3% до 2,8%, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T09:00
2022-02-21T09:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ввп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минэкономразвития скорректировало оценку роста ВВП РФ в 2022 году с 3% до 2,8%, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники, знакомые с уточненным промежуточным прогнозом министерства.Как пишет издание, пересмотр прогноза роста экономики подтвердил также федеральный чиновник. По его словам, предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы Минэкономразвития представило в правительство и администрацию президента – уточненные показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина 17 февраля."По словам федерального чиновника, уточнение оценки на 2022 год не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. Показатель предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 году", - пишет газета."Кроме уточнения ВВП, Минэкономразвития предложило пересмотреть и другие показатели. В частности, ведомство ожидает инфляцию в 2022 году на уровне 5,9% (ранее прогнозировался рост цен на 4%), а также цену на нефть в размере 77,7 доллара за баррель Urals (предыдущая оценка – 62,2 доллара)", - сказано в статье.В минувшую пятницу Росстат сообщил, что ВВП России в 2021 году, по первой оценке, вырос на 4,7%. В сентябрьском прогнозе Минэкономразвития рост экономики РФ по итогам 2021 года оценивался в 4,2%, а в январе министерство оценило рост в 4,6%.Действующий прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики в 2022 году на 3%, Банка России - на 2-3%.
https://ria.ru/20220219/energetika-1773653645.html
https://ria.ru/20220215/sanktsii-1772795328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ввп
09:00 21.02.2022
 
Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП, пишут СМИ

"Ведомости": Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП в 2022 году до 2,8% с 3%

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минэкономразвития скорректировало оценку роста ВВП РФ в 2022 году с 3% до 2,8%, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники, знакомые с уточненным промежуточным прогнозом министерства.
Как пишет издание, пересмотр прогноза роста экономики подтвердил также федеральный чиновник. По его словам, предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы Минэкономразвития представило в правительство и администрацию президента – уточненные показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина 17 февраля.
Плавучая атомная теплоэлектростанция Академик Ломоносов проекта 20870 - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 08:00
Россия потратит сто миллиардов на завоевание мирового господства
"По словам федерального чиновника, уточнение оценки на 2022 год не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. Показатель предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 году", - пишет газета.
"Кроме уточнения ВВП, Минэкономразвития предложило пересмотреть и другие показатели. В частности, ведомство ожидает инфляцию в 2022 году на уровне 5,9% (ранее прогнозировался рост цен на 4%), а также цену на нефть в размере 77,7 доллара за баррель Urals (предыдущая оценка – 62,2 доллара)", - сказано в статье.
В минувшую пятницу Росстат сообщил, что ВВП России в 2021 году, по первой оценке, вырос на 4,7%. В сентябрьском прогнозе Минэкономразвития рост экономики РФ по итогам 2021 года оценивался в 4,2%, а в январе министерство оценило рост в 4,6%.
Действующий прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики в 2022 году на 3%, Банка России - на 2-3%.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 08:00
Козырная карта: Россия приготовилась разорить Европу
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ВВП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала