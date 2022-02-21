Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП, пишут СМИ
"Ведомости": Минэкономразвития понизило оценку роста ВВП в 2022 году до 2,8% с 3%
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минэкономразвития скорректировало оценку роста ВВП РФ в 2022 году с 3% до 2,8%, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники, знакомые с уточненным промежуточным прогнозом министерства.
Как пишет издание, пересмотр прогноза роста экономики подтвердил также федеральный чиновник. По его словам, предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы Минэкономразвития представило в правительство и администрацию президента – уточненные показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина 17 февраля.
19 февраля, 08:00Россия потратит сто миллиардов на завоевание мирового господства
"По словам федерального чиновника, уточнение оценки на 2022 год не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. Показатель предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 году", - пишет газета.
"Кроме уточнения ВВП, Минэкономразвития предложило пересмотреть и другие показатели. В частности, ведомство ожидает инфляцию в 2022 году на уровне 5,9% (ранее прогнозировался рост цен на 4%), а также цену на нефть в размере 77,7 доллара за баррель Urals (предыдущая оценка – 62,2 доллара)", - сказано в статье.
Действующий прогноз Минэкономразвития предполагает рост экономики в 2022 году на 3%, Банка России - на 2-3%.
15 февраля, 08:00Козырная карта: Россия приготовилась разорить Европу
Опубликовано: Ольга Фомченкова