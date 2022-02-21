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На Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрылся аэропорт

На Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрылся аэропорт - РИА Новости, 21.02.2022

На Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрылся аэропорт

Аэропорт сицилийского города Катании закрыт из-за очередного извержения вулкана Этна, говорится в пресс-релизе транспортного узла. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:31

2022-02-21T18:31

2022-02-21T18:31

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РИМ, 21 фев — РИА Новости. Аэропорт сицилийского города Катании закрыт из-за очередного извержения вулкана Этна, говорится в пресс-релизе транспортного узла."Ни один рейс не сможет ни приземлиться, ни взлететь", — сообщается в социальных сетях аэропорта. По вопросам отмененных или перенесенных рейсов пассажирам предлагают обращаться в соответствующие авиакомпании. Рейсы, которые должны были приземлиться в Катанию, перенаправили в Палермо или на юг Сицилии в Комизо.Согласно последним сообщениям Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), извержение произошло в юго-восточном кратере на высоте около 2900 метров, выбросив пепел и клубы дыма в небо на высоту 12 километров. Сообщается, что "фонтан лавы из кратера прекратился", а облако дыма перемещается на юго-восток.Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. О последней активности вулкана сообщалось 10 дней назад.

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Лана Баева

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