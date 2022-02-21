https://ria.ru/20220221/vuchich-1774194246.html

Сербия пожаловалась на давление после решения России признать ДНР и ЛНР

Сербия пожаловалась на давление после решения России признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Сербия пожаловалась на давление после решения России признать ДНР и ЛНР

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение главы РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР приведет к усилению внешнеполитического давления на Сербию... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T23:19

2022-02-21T23:19

2022-02-21T23:39

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

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александр вучич

донецкая народная республика

луганская народная республика

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БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение главы РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР приведет к усилению внешнеполитического давления на Сербию и нарушит мировую архитектуру безопасности.Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме."Я, конечно, обеспокоен, наша позиция нелегка…, это приводит Сербию в ситуацию с многочисленными вызовами – политическими, в сфере безопасности и экономическими. Политическое давление на Сербию после решения президента Путина различными путями станет намного больше, чем когда бы то ни было. Только то, что я в последние три дня пережил, подтверждает мои слова, а я уже 10 лет у власти и прошел через много всего и разные виды давления", - заявил Вучич в эфире TV Pink."Это решение разрушает нынешнюю архитектуру безопасности всего мира, как кто себя будет вести, никто не может больше сказать", - указал президент Сербии.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/siriya-1774191571.html

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сербия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

россия, в мире, ситуация в днр и лнр, сербия, александр вучич, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир зеленский