23:19 21.02.2022 (обновлено: 23:39 21.02.2022)
Сербия пожаловалась на давление после решения России признать ДНР и ЛНР
Президент Сербии Вучич заявил о давлении после решения России признать ДНР и ЛНР
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение главы РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР приведет к усилению внешнеполитического давления на Сербию и нарушит мировую архитектуру безопасности.
Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
"Я, конечно, обеспокоен, наша позиция нелегка…, это приводит Сербию в ситуацию с многочисленными вызовами – политическими, в сфере безопасности и экономическими. Политическое давление на Сербию после решения президента Путина различными путями станет намного больше, чем когда бы то ни было. Только то, что я в последние три дня пережил, подтверждает мои слова, а я уже 10 лет у власти и прошел через много всего и разные виды давления", - заявил Вучич в эфире TV Pink.
"Это решение разрушает нынешнюю архитектуру безопасности всего мира, как кто себя будет вести, никто не может больше сказать", - указал президент Сербии.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Александра Покровская