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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/vuchich-1774194246.html
Сербия пожаловалась на давление после решения России признать ДНР и ЛНР
Сербия пожаловалась на давление после решения России признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Сербия пожаловалась на давление после решения России признать ДНР и ЛНР
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение главы РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР приведет к усилению внешнеполитического давления на Сербию... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:19
2022-02-21T23:39
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
сербия
александр вучич
донецкая народная республика
луганская народная республика
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БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение главы РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР приведет к усилению внешнеполитического давления на Сербию и нарушит мировую архитектуру безопасности.Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме."Я, конечно, обеспокоен, наша позиция нелегка…, это приводит Сербию в ситуацию с многочисленными вызовами – политическими, в сфере безопасности и экономическими. Политическое давление на Сербию после решения президента Путина различными путями станет намного больше, чем когда бы то ни было. Только то, что я в последние три дня пережил, подтверждает мои слова, а я уже 10 лет у власти и прошел через много всего и разные виды давления", - заявил Вучич в эфире TV Pink."Это решение разрушает нынешнюю архитектуру безопасности всего мира, как кто себя будет вести, никто не может больше сказать", - указал президент Сербии.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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сербия
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Александра Покровская
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россия, в мире, ситуация в днр и лнр, сербия, александр вучич, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир зеленский
23:19 21.02.2022 (обновлено: 23:39 21.02.2022)
 
Сербия пожаловалась на давление после решения России признать ДНР и ЛНР

Президент Сербии Вучич заявил о давлении после решения России признать ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение главы РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР приведет к усилению внешнеполитического давления на Сербию и нарушит мировую архитектуру безопасности.
Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Флаги ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 23:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сирия признает ЛНР и ДНР, сообщили в Госдуме
"Я, конечно, обеспокоен, наша позиция нелегка…, это приводит Сербию в ситуацию с многочисленными вызовами – политическими, в сфере безопасности и экономическими. Политическое давление на Сербию после решения президента Путина различными путями станет намного больше, чем когда бы то ни было. Только то, что я в последние три дня пережил, подтверждает мои слова, а я уже 10 лет у власти и прошел через много всего и разные виды давления", - заявил Вучич в эфире TV Pink.
"Это решение разрушает нынешнюю архитектуру безопасности всего мира, как кто себя будет вести, никто не может больше сказать", - указал президент Сербии.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНРСербияАлександр ВучичДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир Зеленский
 
 
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