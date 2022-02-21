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Захарова назвала сообщения СМИ о "вторжении" России на Украину мемом

Захарова назвала сообщения СМИ о "вторжении" России на Украину мемом - РИА Новости, 21.02.2022

Захарова назвала сообщения СМИ о "вторжении" России на Украину мемом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию в западных СМИ вокруг Украины, заявила, что Россия, согласно этим публикациям, уже... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:15

2022-02-21T13:15

2022-02-21T13:15

обострение ситуации в днр и лнр

игорь конашенков

дмитрий песков

владимир путин

франция

чехия

россия

нато

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию в западных СМИ вокруг Украины, заявила, что Россия, согласно этим публикациям, уже больше месяца якобы находится в состоянии "вторжения" на украинскую территорию, это уже стало "мемом"."Смотрите, мы якобы в состоянии такого "вторжения" - мне кажется, это уже какой-то мем - находимся уже приблизительно месяц, даже больше", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

франция

чехия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

игорь конашенков, дмитрий песков, владимир путин, франция, чехия, россия, нато, ситуация в днр и лнр, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)