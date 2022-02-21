https://ria.ru/20220221/vtorzhenie-1773984007.html

В Белом доме делают ставки, когда же Россия наконец захочет напасть на Украину

В Белом доме вновь заявили, что Россия планирует "вторжение" на Украину - РИА Новости, 21.02.2022

В Белом доме делают ставки, когда же Россия наконец захочет напасть на Украину

Администрация США бездоказательно считает, что Россия продолжает подготовку к "полномасштабному вторжению" на Украину, которое, по оценкам Вашингтона, состоится РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T04:50

2022-02-21T04:50

2022-02-21T05:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

россия

украина

дмитрий песков

чехия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/61/1050926101_0:91:2000:1216_1920x0_80_0_0_393ea14d64e39bcd47b93d92f03146bb.jpg

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Администрация США бездоказательно считает, что Россия продолжает подготовку к "полномасштабному вторжению" на Украину, которое, по оценкам Вашингтона, состоится "в ближайшее время" и которое Россия постоянно опровергает и отрицает. Об этом говорится в письменном заявлении Псаки, которое распространил Белый дом.Ранее подобные прогнозы западных стран и СМИ так и не сбылись, Россия же приписываемые ей планы по эскалации ситуации вокруг Украины категорически отрицает.Представитель американской администрации не смогла привести доказательства в поддержку этого утверждения.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, который доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".

https://ria.ru/20220221/sammit-1773982532.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

сша

россия

украина

чехия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, чехия, франция, нато, дженнифер псаки