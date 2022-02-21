В Белом доме делают ставки, когда же Россия наконец захочет напасть на Украину

04:50 21.02.2022 (обновлено: 05:10 21.02.2022)
В Белом доме вновь заявили, что Россия планирует "вторжение" на Украину
Представитель Белого дома Псаки: Россия продолжает готовить "вторжение" на Украину
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Администрация США бездоказательно считает, что Россия продолжает подготовку к "полномасштабному вторжению" на Украину, которое, по оценкам Вашингтона, состоится "в ближайшее время" и которое Россия постоянно опровергает и отрицает. Об этом говорится в письменном заявлении Псаки, которое распространил Белый дом.
"В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время", — сказала Псаки, которое распространил Белый дом.
Представитель американской администрации не смогла привести доказательства в поддержку этого утверждения.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, который доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
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Опубликовано: Никита Стома