https://ria.ru/20220221/vsu-1774204431.html

Украина хочет организовать в Донбассе подполье, заявил Путин

Украина хочет организовать в Донбассе подполье, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

Украина хочет организовать в Донбассе подполье, заявил Путин

На Украине хотят организовать в Донбассе подполье, а против России - военные действия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T22:31

2022-02-21T22:31

2022-02-22T00:38

в мире

украина

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На Украине хотят организовать в Донбассе подполье, а против России - военные действия, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. США, начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучения специалистов. В последние месяцы западное оружие идёт на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно. Деятельностью вооруженных сил и спецслужб Украины руководят иностранные советники. Мы это хорошо знаем", - добавил он.Он также подчеркнул, что учения на Украине с иностранцами служат прикрытием для быстрого наращивания сил в регионе и переброски частей в кратчайшие сроки."Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории Украины. Тем более, что модернизированная с помощью американцев сеть аэродромов, Борисполь, Ивано-Франковск, Чугуев, Одесса и так далее способна обеспечить переброску воинских частей в кратчайшие сроки", - сказал Путин, говоря о совместных учениях вооруженных сил НАТО и Украины на украинской территории.

https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html

украина

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, украина