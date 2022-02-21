https://ria.ru/20220221/vsu-1774204431.html
Украина хочет организовать в Донбассе подполье, заявил Путин
Украина хочет организовать в Донбассе подполье, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Украина хочет организовать в Донбассе подполье, заявил Путин
На Украине хотят организовать в Донбассе подполье, а против России - военные действия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T22:31
2022-02-21T22:31
2022-02-22T00:38
в мире
украина
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На Украине хотят организовать в Донбассе подполье, а против России - военные действия, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. США, начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучения специалистов. В последние месяцы западное оружие идёт на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно. Деятельностью вооруженных сил и спецслужб Украины руководят иностранные советники. Мы это хорошо знаем", - добавил он.Он также подчеркнул, что учения на Украине с иностранцами служат прикрытием для быстрого наращивания сил в регионе и переброски частей в кратчайшие сроки."Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории Украины. Тем более, что модернизированная с помощью американцев сеть аэродромов, Борисполь, Ивано-Франковск, Чугуев, Одесса и так далее способна обеспечить переброску воинских частей в кратчайшие сроки", - сказал Путин, говоря о совместных учениях вооруженных сил НАТО и Украины на украинской территории.
https://ria.ru/20220221/nato-1774186642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
22:31 21.02.2022 (обновлено: 00:38 22.02.2022)
Украина хочет организовать в Донбассе подполье, заявил Путин
Путин: Украина хочет организовать в Донбассе подполье
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На Украине хотят организовать в Донбассе подполье, а против России - военные действия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В марте 2021 года Украина приняла новую военную стратегию... Стратегия предлагает организацию в российском Крыму и на территории Донбасса, по сути, террористического подполья, в ней прописаны и контуры предполагаемой войны", - сказал он в обращении к россиянам.
"Мы видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. США, начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучения специалистов. В последние месяцы западное оружие идёт на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно. Деятельностью вооруженных сил и спецслужб Украины руководят иностранные советники. Мы это хорошо знаем", - добавил он.
Он также подчеркнул, что учения на Украине с иностранцами служат прикрытием для быстрого наращивания сил в регионе и переброски частей в кратчайшие сроки.
"Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории Украины. Тем более, что модернизированная с помощью американцев сеть аэродромов, Борисполь, Ивано-Франковск, Чугуев, Одесса и так далее способна обеспечить переброску воинских частей в кратчайшие сроки", - сказал Путин, говоря о совместных учениях вооруженных сил НАТО и Украины на украинской территории.