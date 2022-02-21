15:50 21.02.2022 (обновлено: 16:11 21.02.2022)
Салливан: Байден готов и к дипломатии, и к применению мер против России
Советник Салливан: президент США готов и к дипломатии, и к применению мер против России
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, говоря о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, заявил, что президент США готов как к дипломатии высокого уровня, так и к применению мер против РФ.
Он добавил, что вероятность дипломатического решения, "учитывая передвижение русских войск, уменьшается с каждым часом".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности.
Опубликовано: Ольга Фомченкова