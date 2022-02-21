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Салливан: Байден готов и к дипломатии, и к применению мер против России

Салливан: Байден готов и к дипломатии, и к применению мер против России - РИА Новости, 21.02.2022

Салливан: Байден готов и к дипломатии, и к применению мер против России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, говоря о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, заявил, РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:50

2022-02-21T15:50

2022-02-21T16:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

джо байден

владимир путин

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, говоря о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, заявил, что президент США готов как к дипломатии высокого уровня, так и к применению мер против РФ."Он (президент Байден) готов к дипломатии высокого уровня для мирного урегулирования (ситуации вокруг Украины). Он также готов совместно с союзниками применить меры, если Россия решит вторгнуться (на Украину)", - заявил Салливан в интервью телеканалу ABC.Он добавил, что вероятность дипломатического решения, "учитывая передвижение русских войск, уменьшается с каждым часом".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, джо байден, владимир путин, джейк салливан