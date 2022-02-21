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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/vstrecha-1773983656.html
Байден согласился встретиться с Путиным, заявила Псаки
Байден согласился встретиться с Путиным, заявила Псаки - РИА Новости, 21.02.2022
Байден согласился встретиться с Путиным, заявила Псаки
Президент США Джо Байден согласен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T04:37
2022-02-21T05:33
в мире
джо байден
владимир путин
вашингтон
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
россия
чехия
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден согласен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Белый дом.Она отметила, что такая встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html
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в мире, джо байден, владимир путин, вашингтон, дмитрий песков, россия, чехия, франция, нато, энтони блинкен
04:37 21.02.2022 (обновлено: 05:33 21.02.2022)
 
Байден согласился встретиться с Путиным, заявила Псаки

Представитель Белого дома Псаки: президент США Байден согласился встретиться с Путиным

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время специального обращения
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время специального обращения. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден согласен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Белый дом.
"Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", — говорится в распространенном заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что такая встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Тактический ракетный комплекс Точка во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость — 2022 в Гомельской области. Февраль 2022 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 08:00
Стратегическое сдерживание по Путину
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжо БайденВладимир ПутинВашингтонДмитрий ПесковРоссияЧехияФранцияНАТОЭнтони Блинкен
 
 
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