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Байден согласился встретиться с Путиным, заявила Псаки

Байден согласился встретиться с Путиным, заявила Псаки - РИА Новости, 21.02.2022

Байден согласился встретиться с Путиным, заявила Псаки

Президент США Джо Байден согласен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Белый дом. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T04:37

2022-02-21T04:37

2022-02-21T05:33

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден согласен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Белый дом.Она отметила, что такая встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, джо байден, владимир путин, вашингтон, дмитрий песков, россия, чехия, франция, нато, энтони блинкен