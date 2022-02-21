04:37 21.02.2022 (обновлено: 05:33 21.02.2022)
Байден согласился встретиться с Путиным, заявила Псаки
Представитель Белого дома Псаки: президент США Байден согласился встретиться с Путиным
Президент США Джо Байден во время специального обращения. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден согласен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Белый дом.
"Президент Байден принципиально согласился на встречу с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", — говорится в распространенном заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что такая встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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Опубликовано: Никита Стома