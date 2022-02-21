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Шоубиз
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"Суббота принесет облегчение": Володина дала прогноз на неделю
"Суббота принесет облегчение": Володина дала прогноз на неделю - РИА Новости, 21.02.2022
"Суббота принесет облегчение": Володина дала прогноз на неделю
Василиса Володина в социальных сетях дала астрологический прогноз на неделю. По ее словам, он сделан на основе древнего метода лунных стоянок. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:18
2022-02-21T21:26
шоубиз
знаменитости
василиса володина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Василиса Володина в социальных сетях дала астрологический прогноз на неделю. По ее словам, он сделан на основе древнего метода лунных стоянок.Василиса отметила, что в субботу ожидается облегчение.Ранее Василиса отмечала, что февраль – месяц "патриархальных отношений" и одновременно "возможности быстро и с прекрасным результатом решить нешуточные деловые вопросы".Также Володина ответила на вопрос, когда закончится пандемия.
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знаменитости, василиса володина, шоу-бизнес
21:18 21.02.2022 (обновлено: 21:26 21.02.2022)
 

"Суббота принесет облегчение": Володина дала прогноз на неделю

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая, астролог Василиса Володина
Телеведущая, астролог Василиса Володина - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Василиса Володина в социальных сетях дала астрологический прогноз на неделю. По ее словам, он сделан на основе древнего метода лунных стоянок.

"Понедельник, 14-я лунная стоянка. Чтобы женщина не потеряла мужчину, ищите возможность подвести итоги и проанализировать ситуации, которые ходят по кругу. Вторник, 15-я лунная стоянка: время конкретных действий, решения вопросов недвижимости и укрепления семейных связей. Среда, 16-я лунная стоянка начинает четыре испытательных дня: борьба, напряжение и проверка на прочность", – написала Володина.

Василиса отметила, что в субботу ожидается облегчение.

"Четверг совмещает сразу две лунные стояки: 17-ю и 18-ю. Держитесь в стороне от недобропорядочных людей и историй. Пятница потребует с открытыми глазами посмотреть на текущие сложности. Суббота (20-я лунная стоянка) принесет облегчение. Воскресенье (21-я) закрутит жизненные смыслы вокруг конфликта желаний и целей", – заключила ведущая.

Ранее Василиса отмечала, что февраль – месяц "патриархальных отношений" и одновременно "возможности быстро и с прекрасным результатом решить нешуточные деловые вопросы".
Также Володина ответила на вопрос, когда закончится пандемия.
Василиса Володина - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля 2021, 08:00Туризм
Астролог Василиса Володина — о пандемии и личных гороскопах
Опубликовано: Жанна Старицына
 
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