https://ria.ru/20220221/volodina-1774022820.html

"Суббота принесет облегчение": Володина дала прогноз на неделю

"Суббота принесет облегчение": Володина дала прогноз на неделю - РИА Новости, 21.02.2022

"Суббота принесет облегчение": Володина дала прогноз на неделю

Василиса Володина в социальных сетях дала астрологический прогноз на неделю. По ее словам, он сделан на основе древнего метода лунных стоянок. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:18

2022-02-21T21:18

2022-02-21T21:26

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Василиса Володина в социальных сетях дала астрологический прогноз на неделю. По ее словам, он сделан на основе древнего метода лунных стоянок.Василиса отметила, что в субботу ожидается облегчение.Ранее Василиса отмечала, что февраль – месяц "патриархальных отношений" и одновременно "возможности быстро и с прекрасным результатом решить нешуточные деловые вопросы".Также Володина ответила на вопрос, когда закончится пандемия.

https://ria.ru/20210703/volodina-1738102465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, василиса володина, шоу-бизнес