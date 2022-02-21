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Басурин назвал оставление жителей Донбасса без питьевой воды геноцидом

Басурин назвал оставление жителей Донбасса без питьевой воды геноцидом - РИА Новости, 21.02.2022

Басурин назвал оставление жителей Донбасса без питьевой воды геноцидом

Десятки тысяч людей в Донбассе остались без питьевой воды, это геноцид со стороны Киева, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:37

2022-02-21T14:37

2022-02-21T14:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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эдуард басурин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Десятки тысяч людей в Донбассе остались без питьевой воды, это геноцид со стороны Киева, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Чрезвычайная ситуация государственного уровня объявлена в ДНР в связи с остановкой насосной станции и прекращением централизованного питьевого водоснабжения для 21 тысячи жителей. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Васильевская насосная станция в ДНР повреждена в результате обстрела со стороны украинских силовиков, в связи с этим была остановлена станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода."Без воды у нас люди остались. Вот, говорят, что нет геноцида. Скажите, пожалуйста, если прекратить подачу питьевой воды, то это что? Я считаю, что это в чистом виде геноцид. Кроме военных преступлений есть еще геноцид. Как бы политики западные не заявляли, что мы всё придумываем, но люди-то без воды, тысячи людей, десятки тысяч людей без воды", - сказал Басурин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Он отметил, что поврежденная насосная станция качает воду для порядка 2 миллионов человек в Донбассе, не только в ДНР и ЛНР. "Вот эта власть, которая сейчас находится в Киеве, она реально геноцид (осуществляет) не только по жителям наших республик, но и по жителям Донбасса в том числе", - добавил Басурин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, эдуард басурин, украина